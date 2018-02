«Scènes de ménages»: M6 annonce l’arrivée d’un nouveau couple

Marion et Cédric (Audrey Lamy et Loup-Denis Elion) dans «Scènes des ménages». — Cecile ROGUE/M6

Un nouveau couple est à prévoir. Yann Goazempis était l’invité ce dimanche des Dessous de l’écransur RTL à l’occasion du prime time Scènes de ménages, aventures sous les tropiques diffusé ce lundi. Le directeur de la fiction des chaînes du groupe M6 en a profité pour parler du départ de Loup-Denis Elion et Audrey Lamy, qu’on connaissait sous le nom de Cédric et Marion. Ils n’apparaîtront pas dans cet épisode.

« Un couple d’environ une vingtaine d’années »

« Nous n’allons pas les remplacer parce qu’ils sont irremplaçables. (…) Nous n’allons pas refaire ce que nous avons déjà traité avec eux depuis 2009. Leur départ est l’occasion de creuser de nouvelles situations et de donner un petit coup de sang neuf et d’inspiration aux auteurs », a-t-il expliqué.

Il a également donné quelques indices sur le nouveau couple attendu. « Nous sommes partis sur deux options, deux profils dont un est bien avancé », a-t-il confié. « C’est un couple d’environ une vingtaine d’années dont c’est la première fois. La première fois qu’ils tombent amoureux, qu’ils quittent le cocon familial et qu’ils vivent seuls de manière relativement autonome. Car lui est un fils à papa un peu argenté qui profite des largesses financières de ses parents. Et elle est d’un milieu social plus populaire et avance sans l’aide de personne. Nous allons jouer sur cet antagonisme. » On est curieux.