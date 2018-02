VIDEO. «On n’est pas couché» : L’«embrouille» entre Christine Angot et Laurent Baffie coupée au montage

Christine Angot, Yann Moix et Laurent Baffie sur le plateau d'«On n'est pas couché». — Capture d'écran/France 2

Un clash, coupé au montage. Laurent Baffie était l’invité de Laurent Ruquier sur le plateau d’On n’est pas couchésur France 2 ce samedi. L’humoriste n’a pas hésité à défendre Cali alors que son livre était vivement critiqué par Christine Angot. Un passage coupé au montage : « Quel dommage d’avoir coupé mon embrouille avec Angot, ça aurait vraiment mérité d’être diffusé même si ce n’était pas très bon pour elle… », a déploré Laurent Baffie sur Twitter.

Quel dommage d’avoir coupé mon embrouille avec Angot, ça aurait vraiment mérité d’être diffusé même si ce n’était pas très bon pour elle... — Baffie Laurent (@lolobababa) February 11, 2018

« C’est fou que vous sachiez ce que c’est écrire ! »

« Il y a un livre et il y a une confusion entretenue où on explique aux gens qu’écrire c’est ça. Mais non, ce n’est pas ça écrire. Ce n’est pas ça », a balancé Christine Angot au sujet du dernier ouvrage du chanteur intitulé Seuls les enfants savent aimer. « Pardonnez-moi de vous couper mais c’est fou que vous sachiez ce que c’est écrire ! (…) Vous pensez savoir, mais vous ne savez pas plus que moi ou lui… », a lancé l’acolyte de Thierry Ardisson, venu présenter un livre de petites annonces.

Agacée par ce commentaire, Christine Angot a lancé à l’adresse de Laurent Ruquier :

« C’est lui qui va m’expliquer ? ». Le clash qui a, selon Laurent Baffie, suivi cet échange n’a pas été diffusé à l’écran.

« Sur la 2 rediff de moi folle et méchante ! »

Fidèle à lui-même, le sniper a lancé une pique à Christine Angot sur Twitter : « Sur la 2 rediff de moi folle et méchante ! ».