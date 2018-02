TF1 bientôt indisponible sur les box Orange et Free: Les téléspectateurs sont «dégoûtés»

Siège de la chaîne TF1 à Boulogne Billancourt — M.ASTAR/SIPA

« On nous prend encore pour des pigeons », « TF1 veut toujours plus d’argent, c’est écœurant », « Je suis dégoûté, bientôt on va devoir payer pour avoir le droit de regarder de la pub sur TF1 »… Les réactions ont été nombreuses et hostiles…

Depuis une semaine, un conflit oppose TF1 à Orange et Free, entre autres. La première chaîne demande désormais aux opérateurs qui vendent des services de télévision à leurs clients, de payer pour avoir le droit de diffuser les émissions de TF1, et des autres chaînes en clair du groupe.

Faute d’accord, les clients d’Orange n’ont désormais plus accès au service MyTF1 qui permet de regarder en replay certains programmes. En attendant une possible coupure totale de la diffusion…

Des téléspectateurs coincés entre deux feux

Le CSA s’est dit préoccupé par le conflit et ouvert au dialogue… Mais aucune solution ne semble se profiler et chacun campe sur ses positions. Coincés entre les exigences de TF1 d’un côté et le refus d’obtempérer d’Orange de l’autre, des centaines de téléspectateurs ont répondu à notre appel à contributions.

Le sentiment qui revient le plus souvent dans vos témoignages est le dégoût. Nombre d’entre vous accusent TF1 de vouloir faire payer un service que la chaîne finance déjà avec des écrans publicitaires. « Même en replay, on se tape des pubs à rallonge, commente Christophe. Je donne mon temps de cerveau disponible à TF1 et 50 euros par mois à Orange. Ça devrait suffire non ? »

« 0 euro, c’est déjà trop pour cette merde »

Non seulement vous êtes « dégoûtés » à l’idée de devoir bientôt payer pour continuer à regarder TF1 mais également très remontés contre la qualité des programmes proposés par la première chaîne. Nombre d’entre vous sont, paradoxalement, en colère de ne plus pouvoir regarder des programmes « de merde ». Comme Bernard qui s’insurge : « 0 euro, c’est déjà trop pour cette merde ! »

Carole, institutrice dans le Cher, nous écrit qu’elle utilise, bien malgré elle, le service replay de TF1 pour que ses filles regardent certaines émissions de soirée à des heures plus raisonnables : « Je les mettais devant des émissions débiles après l’école, ça les détend, mais après dîner, pas de télé chez nous ! Surtout pour de telles âneries. »

TF1 c’est nul, mais c’est pire ailleurs

Manuela, qui par ailleurs pointe le fait qu’il y aura « toujours des moyens de regarder TF1 gratuitement » avec des astuces techniques, raconte son dimanche soir : « Je pensais regarder The Voice en replay mais ça ne marchait pas alors j’ai regardé France 2. Et… c’est encore pire que TF1 qui n’est déjà pas terrible. »

Le mot de la fin revient sans doute à Christiane : « Je n’ai pas bien compris le problème entre TF1 et Orange, à part que c’est un problème d’argent. Mais ne plus pouvoir regarder une ou deux chaînes (pas les meilleures en plus !!!) pendant quelques jours ne va pas me tuer. On pourrait tous en profiter pour regarder Arte, il paraît que c’est la chaîne préférée des Français ! »