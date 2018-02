VIDÉO. «Voulez-vous rire avec moi ce soir ?», le stand-up dans tous ses états sur Comédie+

HUMOUR L'humoriste Yacine Belhousse a parcouru le monde pour découvrir les subtilités et similitudes du stand-up, et pourquoi tous ces comiques montent sur scène...

Yacine Belhousse interviewe Blanche Gardin pour «Voulez-vous rire avec moi ce soir?», son documentaire sur le stand-up — Empreinte Digitale / Martin Lagardère

Non, Tomer Sisley n’a pas inventé le stand-up. L’affirmation est presque devenue un running gag avec le temps, car l’acteur a été l’un des premiers à utiliser le terme en France, et même un peu plus comme l’ont prouvéles récentes accusations de plagiat. Avant, on parlait de spectacle d’humour ou de one-man-show, mais aujourd’hui le stand-up est partout : le Jamel Comedy Club a plus de dix ans, Netlix propose des shows du monde entier, les séries en ont fait un de leurs sujets de prédilection, et les références du genre - Louis C.K., Eddie Izzard, Dave Chappelle - jouent à guichets fermés en France.

Pourquoi monter sur scène ?

Un micro, un tabouret, une bouteille d’eau… La formule est à la fois toujours la même et totalement libre. « Les Français ont une certaine idée de ce qu’est le stand-up, explique Yacine Belhousse, lui-même humoriste et réalisateur du documentaire Voulez-vous rire avec moi ce soir ? diffusé jeudi à 20h55 sur Comédie +. Mon film présente 38 comiques de huit pays, l’idée était d’ouvrir l’esprit du public sur des styles de stand-up différents, et les emmener dans un voyage plaisant à travers le monde de la comédie. »

Chaque pays, chaque rencontre amène son lot de questions (Les Américains se croient-ils les plus drôles du monde ? Les Russes peuvent-ils de rire de tout ? L’humour british ne fait-il rire que les Anglais ?), mais une revient toujours : Pourquoi monter sur scène ? Gad Elmaleh apporte une belle réponse, lui qui a commencé par le one-man-show et des personnages avant de découvrir Jerry Seinfeld et glisser vers le stand-up : « Ce n’est pas une envie de faire rire, mais un besoin vital ».

« Rire et réfléchir ensemble »

« La formule est belle, commente Yacine Belhousse, et représente bien la passion un peu addictive qu’ont les comiques pour la scène. Ils ont un besoin d’expression si intense qu’ils s’imposent souvent une grande discipline et investissent énormément d’énergie dans la scène. Ce qui crée ce respect et cette connexion qu’ont les comiques entre eux. » Les humoristes parlent ainsi beaucoup des blagues des uns et des autres, se refilent leurs dernières découvertes et vidéos, croisent leurs visions du monde. « Russes, Américains, Belges, Canadiens, Anglais… L’envie de partager efface les frontières, la différence de culture, raconte l’auteur de Voulez-vous rire avec moi ce soir ? Et permet de rire et réfléchir ensemble. »

Nos héros comiques

Blanche Gardin est la meilleure

« Jouer en anglais à New York, c’est parler la langue des super-héros de la comédie, avoue Yacine Belhousse, dans la ville emblématique du stand-up, au plus près des racines de la discipline. » Il s’y est essayé, de même que Kyan Khojandi, Kev Adams, Mustapha El Atrassi ou encoreGad Elmaleh avec Oh My Gad. Mais l’humoriste préfère ouvrir son documentaire avec Blanche Gardin. « Parce que c’est la meilleure, elle représente ce que la France offre de mieux en matière de stand-up ». Amen.