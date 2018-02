VIDEO. «The Voice»: Les chroniqueurs de «TPMP» réagissent à la polémique des tweets controversés d'une candidate

Des propos de Mennel Ibtissem, candidate de «The Voice», font polémique — Franck Castel/TV/ Bureau233

La polémique ne cesse de prendre de l’ampleur. Depuis lundi, Mennel Ibtissem, une candidate de la saison en cours de diffusion de The Voice, est au cœur de la tourmente. Des tweets controversés publiés au lendemain de l'attentat de Nice ont scandalisé de nombreux internautes. Tout comme les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, qui eux aussi, ont trouvé un mot à dire sur cette histoire.

Pour Gilles Verdez, les propos tenus par Mennel Ibtissem, sont « inadmissibles ». « On n’est plus dans la prise de position, on n’est plus dans la libre liberté, on est contre la Nation endeuillée, estime-t-il. C’est inadmissible. Elle doit être virée. »

« Le voile ne me choque pas »

Si Maxime Guény a tenté de mettre en avant l’ancienneté des tweets et la jeunesse de la candidate, rapporte Télé Loisirs, Jean-Luc Lemoine a quant à lui balayé cet argument. « J’en ai marre de cet argument qui dit que parce que tu es jeune, tu ne pouvais pas savoir, explique-t-il. Á la limite, à la création de Twitter, je comprends. Maintenant, tout le monde sait que quand ils postent quelque chose, quel que soit leur âge, ça reste et ça ressortira à un moment ou à un autre. Faut être responsable de ça. Elle fait ce qu’elle veut mais par contre il faut assumer derrière. »

Du côté de Benjamin Castaldi, la sentence est irrévocable. « C’est quand même condamné par la loi, dit-il. L’incitation et la propagande terroriste, c’est sept ans de prison quand c’est fait sur le Net et 100.000 euros d’amende. Quel que soit ce qu’elle a dit avant ou après, les messages que l’on a pu lire ne sont pas acceptables et TF1 ne peut absolument pas prendre le risque ».

Enfin, Isabelle Morini-Bosc et sa fine analyse de la situation ont également beaucoup fait parler d’elles. « Le voile ne me choque pas, commence-t-elle. La chanson en arabe non plus, même si je trouve que, par les temps qui courent, ça ne s’imposait peut-être pas nécessairement, mais en revanche, ce qu’elle a posté sur les attentats de Nice, ça me choque. »

Donc Benjamin Castaldi affirme que @MennelOfficial fait de la propagande terorriste et @IsaMoriniBosc trouve ça limite de chanter en arabe « par les temps qui courent ». Inutile de vous excuser demain en direct quand vous aurez compris que les limites ont été franchies. #TPMP — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) February 5, 2018

Bonjour @Cyrilhanouna, vous pouvez nous expliquer ce que veut dire votre chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc quand elle déclare en direct en parlant de #Mennel de #TheVoice :



"je ne comprends pas pourquoi elle chante en arabe surtout par les temps qui court" — GuedGued (@_Pourquoi) February 5, 2018

« Je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme »

Accusée de toute part, Mennel Ibtissem a posté trois messages sur Twitter pour tenter d’apaiser la situation. « Je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée, écrit-elle ». « Je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme. C’était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l’indéfendable ! », poursuit-elle avant de conclure, « je prône un message d’amour, de paix et de tolérance ».