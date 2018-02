«The Voice»: Une candidate suscite la polémique pour des tweets postés après l'attentat de Nice

Des propos de Mennel Ibtissem, candidate de «The Voice», font polémique — Franck Castel/TV/ Bureau233

Sa voix a bouleversé les coachs de The Voice. Samedi soir, grâce à sa reprise de Hallelujah de Leonard Cohen, Mennel Ibtissem a réussi à franchir la difficile épreuve des auditions à l’aveugle. Si la belle histoire aurait pu s’arrêter là, du moins jusqu’à la prochaine étape de l’émission, il n’en est rien. Si certains se sont très vite offusqués du port du voile de la jeune femme, d’autres ont déterré d’anciens tweets postés après les attentats de Nice par la chanteuse, suscitant une vive polémique.

Des tweets et des partages controversés

Pendant plusieurs heures, Mennel Ibtissem a été la cible de nombreuses attaques, dont beaucoup proviennent de la fachosphère. En cause, des messages postés sur ses comptes Twitter et Facebook au lendemain des attentats de Nice, et qui relaient des thèses complotistes. « C’est devenu une routine, un attentat par semaine, écrit-elle, tel que le rapporte Nice Matin. Et toujours pour rester fidèle, le "terroriste" prend avec lui ses papiers d’identité. C’est vrai que quand on prépare un sale coup, on oublie surtout pas de prendre ses papiers. #PrenezNousPourDesCons. » Autre message, quelques jours après l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : « Les vrais terroristes c’est notre gouvernement », poste-t-elle.

#MennelIbtissem, candidate de @TheVoice_TF1, avait tenu des propos complotistes au lendemain de l'attentat de Nice. Elle était aussi fan de #TariqRamadan. pic.twitter.com/9q3D8GQmoY — Conspiracy Watch (@conspiration) February 4, 2018

D’autres internautes ont relevé que la jeune femme avait également partagé des publications des très controversés de Tariq Ramadan et Dieudonné. Les comptes Twitter et Facebook de la jeune femme ont depuis été désactivés.