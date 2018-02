TF1: L'animateur Christophe Dechavanne annonce l'arrêt du jeu «The Wall»

L'animateur Christophe Dechavanne annonce l'arrêt du jeu «The Wall» — NICOLAS GOUHIER

Bye bye The Wall. Invité sur le plateau d’On n’est pas couché samedi sur France 2, Christophe Dechavanne a révélé que son jeu ne reviendrait pas sur TF1. De plus, l’émission de vendredi était en réalité la toute dernière émission de The Wall, qu’il présentait depuis début 2017.

« Je suis grave sur le marché »

Si The Wall disparaît, par conséquent, Christophe Dechavanne aussi, puisqu’il s’agissait du seul programme que l’animateur présentait sur TF1. « Je suis grave sur le marché ! J’ai toujours été un petit peu libre mais alors là… je suis très libre ! », a expliqué l’animateur à Laurent Ruquier, tel que le rapporte le site de TVMag, ajoutant, « j’ai des projets, ça ne fait pas becter mais j’ai des projets. » Parmi ces projets, Dechavanne aimerait notamment lancer une émission testimoniale, et éventuellement sur le service public. « La vie dans laquelle on vit est si compliquée. Je trouve intéressant de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, précise-t-il, je pense qu’il faut que les gens aient une place pour s’exprimer. Ça leur éviterait parfois d’aller voter pour des bêtises. »

Comme le rapporte TVMag, l’animateur plancherait également sur l’adaptation d’Over the Atlantic, un programme où des célébrités sans expérience de la navigation, traversent l’Atlantique.