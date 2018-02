Abonnés d'Orange privés du replay de TF1: Et vous, comment survivez-vous?

Le siège du groupe TF1 à Boulogne-Billancourt. — LUDOVIC MARIN / AFP

Orange n'est plus autorisé à vendre les services de TF1 à ses abonnés depuis le 31 janvier, « date d’échéance des contrats et en l’absence de tout accord avec le groupe TF1 », a annoncé TF1 dans un communiqué.

Le groupe de télévision indique avoir suspendu la fourniture de son service de replay et demande à Orange​ de cesser de distribuer ses chaînes TF1, TMC, TFX (ex NT1), TF1 Séries Films (ex HD1) et LCI. TF1 a conclu un accord avec l’opérateur Altice-SFR en novembre 2017 et il y a quelques jours avec Bouygues Telecom, les deux entreprises appartenant au même groupe Bouygues.

