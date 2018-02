«ONPC»: Christine Angot attaque les comédiennes qui «rampaient pour jouer avec Woody Allen»

Christine Angot sur le plateau d'«On n'est pas couché». — Bernard BARBEREAU - FTV

« Tout d’un coup, parce que la honte a changé de camp, comme on dit, on change de camp aussi ? » s’indigne Christine Angot. Sur le plateau d’On n’est pas couché sur France 2, la chroniqueuse est revenue sur le cas de Woody Allen, accusé par sa fille adoptive Dylan Farrow d’agression sexuelle lorsqu’elle était âgée de 7 ans.

>> A lire aussi : La France est-elle sa terre d'accueil idéale pour Woody Allen?

Dans un entretien sur CBS mi-janvier, Dylan Farrow a détaillé des accusations déjà lancées à plusieurs reprises, expliquant comment le réalisateur l’avait agressée sexuellement en août 1992, dans le grenier de la maison de Mia Farrow, dans le Connecticut. Dans la foulée, de nombreuses stars hollywoodiennes ont pris leurs distances avec le célèbre réalisateur new-yorkais.

« Ça s’appelle de l’inceste »

« Tout d’un coup, il y a toutes les actrices qui disent : "Mais plus jamais ! Mais si j’avais su ! Mais comment ?" », s’est agacée la chroniqueuse de Laurent Ruquier samedi soir. Christine Angot a attaqué ces actrices qui « rampaient toutes pour pouvoir jouer avec Woody Allen » alors même que ce dernier était « depuis des années et des années, sur tous les tapis rouges de tous les festivals, au bras de sa femme qui est la fille de Mia Farrow et qui est donc sa propre fille adoptive ». Dès 1992, il quitte sa compagne de longue date Mia Farrow pour l’une des filles adoptives de l’actrice, Soon-Yi Previn, âgée de 21 ans et de 35 ans sa cadette.

>> A lire aussi : Woody Allen, le nouveau paria de Hollywood?

« Ça s’appelle de l’inceste », observe la polémiste. « À moins de décider que les enfants adoptés n’ont pas le droit d’être protégés par l’interdit de l’inceste. »