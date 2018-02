«Les Z'amours» version Bruno Guillon, c'est parti

Bruno Guillon est désormais l'animateur des «Z'amours» — France 2 / FTV

« Bonjour et bienvenue sur le plateau. Un public en pleine forme ! Merci pour vos applaudissements. Des applaudissements que je veux dédier ce matin à mon camarade Tex que j’embrasse. » C’est par ces mots que Bruno Guillon a entamé sa première émission des Z’amours. Il succède à l’humoriste Tex, licencié en décembre.

Des années que je n’avais pas regardé #leszamours. Un plaisir retrouvé avec la présentation de @BrunoGUILLONOff. — caroline lamy (@carolinelamy2) February 1, 2018

Diffusée à 11h25 ce jeudi, l’émission produite par France 2 et Sony s’est déroulée sans anicroches. « Bruno Guillon apporte un souffle nouveau à l’émission, plus de modernité », a estimé David, un des candidats du jeu télévisé, interrogé par Le Parisien.

La dernière émission que Tex avait enregistrée a été diffusée mercredi

A part le nouveau présentateur et le générique, rien n’a pour l’instant changé. De toute façon, Bruno Guillon ne « cherche pas à remplacer Tex, car il est irremplaçable dans sa façon d’animer le jeu », a confié l'animateur au Figaro. Et d’ajouter : « J’essaie d’apporter une vision différente des Z’amours. » Certains internautes ont pourtant déploré l’absence de Tex et, notamment, de son humour.

C’est justement à cause d’une blague que l’humoriste a été évincé. Celle-ci portait sur les femmes battues. Caroline Got, directrice exécutive de France 2 avait déclaré début janvier à Ozap : « Le public féminin a un énorme problème avec Tex et ses blagues que le public juge déplacées et lourdes. Il s’avère qu’il a fait la blague de trop. » La dernière émission qu’il avait enregistrée a été diffusée mercredi.