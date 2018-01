«Top Chef»: L'émission a-t-elle eu une influence sur votre manière de cuisiner?

Un poulet basquaise revisité dans le premier épisode de la saison 9 de «Top Chef». — Jean-Philippe Morin/M6

C’est reparti ! «Top Chef» reprend ce soir pour une neuvième saison. Depuis le temps, on en a appris, des trucs, grâce aux chefs. Il y a eu l’année des cromesquis. Et puis celle de la betterave. Et puis on a vu comment faire des ballottines pour les cuire dans de l’eau frémissante, constaté que le saumon cuit à basse température dans une grosse quantité d’huile peut régaler le jury, que c’est plus joli si on coupe les morceaux de viande en biseau et qu’une salade de fruits présentée en damier peut impressionner un champion du monde de la pâtisserie (coucou Jean Imbert et Christophe Michalak).

A force de regarder l’émission, avez-vous essayé de reproduire des recettes, des modes de cuisson, des astuces ou même des façons de présenter les plats des candidats ? Cela a-t-il été une réussite ? Vos proches ont-ils été impressionnés ?

>> Vous pouvez témoigner en envoyant un e-mail à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages feront l’objet d’un article. Merci d’avance.