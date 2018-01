Bernard de la Villardière au casting de la prochaine émission de Mike Horn

Le journaliste Bernard de la Villardière. — Benjamin DECOIN/M6

Bernard de la Villardière « à l’état sauvage » ? Pas tout à fait. Selon Télé Star, Mike Horn aurait convié le journaliste de M6 pour sa nouvelle émission, sur laquelle aucune information n'a réellement filtré.

Le magazine affirme que l’aventurier serait parti il y a quelques jours aux Philippines et que Bernard de La Villardière devrait bientôt le rejoindre pour le tournage.

«Un projet fou »

En novembre, Mike Horn avait fait savoir que le numéro de A l’état sauvage avec Adriana Karembeu, diffusé début janvier, serait le dernier. Il avait d’autres idées en tête.

« On a un projet de fou, qui va encore plus [lui] ressembler, parce que comme il vous l’a dit, ce n’est pas un animateur mais un explorateur. Il avait des frustrations, on en avait aussi avec A l’état sauvage, et on a réussi à les dépasser avec un super projet qui va emmener encore plus loin », déclarait en décembre Stéphane Sallé de Chou, responsable des flux Unité de programmes de la sixième chaîne. Titre envisagé : Cap Horn.