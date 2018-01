VIDEO. «Top Chef»: Pourquoi les chefs mangent froid (et pourquoi ça ne les dérange pas)

Michel Sarran Héléne Darroze, Philippe Etchebest et Jean-François Piège. — Marie ETCHEGOYEN/M6

Difficile de faire déguster son plat à un chef, et 20 Minutes en a fait l'expérience. D'autant plus dans Top Chef, où la caméra a la primeur du plat. Une fois l'assiette terminée, elle passe quelques minutes sous les objectifs de caméras de précision, qui l'étudient sous tous les angles, avant d'arriver à la table où l'attendent les membres du jury. Vous avez bien lu, ça fait neuf saisons que les meilleurs chefs de France mangent FROID.

« Pas froid, refroidi », note Jean-François Piège, pour qui la nuance est importante. Car, dans un plat refroidi, on sent que la cuisson est bonne, qu'il a été chaud (et que la caméra en a profité ?). Bref, on est capable d'imaginer le plaisir incroyable qu'on aurait eu à déguster le plat avec quelques degrés de plus. Mais donc, manger froid, ça ne dérange personne, d'autant plus qu'il paraît que, de manière générale, on aime moins manger chaud que nos ancêtres. Aujourd'hui, c'est normal de manger pas très chaud.

Manger froid, c'est moderne

Bon, c'est un peu réducteur dit comme ça, mais la réalité n'est pas loin. « L'histoire de la cuisine ne va que dans le sens de la baisse du temps de cuisine et du temps de cuisson, commente Jean-François Piège. Si on faisait la cuisine du passé, on mangerait chaud. Un pot au feu qui a mijoté des heures reste chaud plus longtemps. » Forcément, un tataki de saumon ou des légumes wok, ça cuit peu et donc ça n'emmagasine pas beaucoup de chaleur. CQFD.

Et vous savez quoi ? C'est possible parce que la technique a évolué. « Quand j’ai commencé, les volailles cuisaient dans des fours à 500°C », assure Jean-François Piège. Aujourd'hui on peut choisir précisément la température de cuisson des aliments, ce qui permet de viser au plus juste. Et puis, tout de même, les chefs ne sont pas maso : « Quand la chaleur a son importance, ils dégustent directement sur le plan de travail », précise Stéphane Rotenberg. Nous voilà rassurés.