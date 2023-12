Le nouveau train de nuit Paris-Berlin passe par Strasbourg, « un symbole »

Le petit retard d’environ une demi-heure n’a pas douché leur bonne humeur. De nombreux élus alsaciens, ainsi que la préfète du Grand-Est, étaient sur le quai de la gare de Strasbourg tôt ce mardi matin. Pour un événement rare : le premier passage du train de nuit entre Paris et Berlin, prévu à 5h50.

Pour ce retour après neuf ans d’absence, le convoi était parti de la capitale allemande à 20h18 la veille. Pas dans l’anonymat là encore puisque le ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune, y avait pris sa couchette. Et son homologue allemand avait aussi fait le déplacement. « C’est une nouvelle ère pour l’alliance du train de nuit », s’était enthousiasmé Volker Wessing devant, déjà, une foule d’officiels.

Arrivée en gare de #Strasbourg du train #paris #Berlin le #NightJet ce mardi 6h12 avec le ministre des #Transports #ClémentBeaune à bord attendu par des députés Alsaciens et des élus locaux #20minutes pic.twitter.com/Hbn8sbKPlx — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) December 12, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





A Strasbourg, ils étaient une quinzaine à attendre le fameux véhicule gris, bleu et rouge. Petits drapeaux français à la main, ils ont chaleureusement accueilli Clément Beaune. Pas longtemps : six minutes, juste le moment de couper un ruban et de repartir.

« C’est un symbole magnifique qui met en valeur Strasbourg capitale européenne », s’est félicitée Pia Imbs, la présidente de l’eurométropole du Bas-Rhin. « Ça montre vraiment la place de notre ville entre Paris et Bruxelles d’une part, et Vienne et Berlin de l’autre part. La ligne fonctionnera aussi de jour, le ministre nous l’a promis. »

« Bien plus qu’un projet ferroviaire »

Pour l’instant, elle sera en circulation les mardis, jeudis et samedis depuis Paris et les lundis, mercredis et vendredis depuis Berlin. Le service doit devenir quotidien à partir d’octobre 2024, toujours opéré par la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB, pionnière dans la relance du train de nuit en Europe. Clément Beaune a dit y « travailler ». « Je crois que ce projet est bien plus qu’un projet ferroviaire. Il résume tout ce qu’il y a d’important pour nous dans le magnifique projet européen », avait-il déclaré depuis Berlin, insistant sur « la mobilité, l’échange, le voyage » comme ciment de la construction européenne.