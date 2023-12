« Samedi, je suis resté complètement coincé dans la foule, je suffoquais »… « Il y avait tellement de monde qui me serrait ou me poussait que j’ai craint le pire, un mouvement de foule », « des contrôles « vraiment très aléatoires, ce n’est pas sécure »… Au marché de Noël de Strasbourg, il y avait ce week-end beaucoup de monde, trop de visiteurs peut-être, qui à certains endroits s’entassaient… Les témoignages de touristes et plus souvent de Strasbourgeois ne manquent pas pour décrire les premiers problèmes rencontrés les samedis et dimanches notamment, 10 jours seulement après l’ouverture du marché de Noël de la capitale alsacienne. Problème de gestion des flux, en particulier place Kléber au pied du Grand sapin et des chalets alentour ou bien encore près de la cathédrale.

Si bien qu’en urgence, la préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier a organisé ce lundi une réunion avec des élus de la ville de Strasbourg mais aussi Dominique Rodriguez, directeur départemental adjoint de la sécurité publique, pour retravailler la gestion des flux sur certains secteurs du marché de Noël, avant qu’un drame ne se produise.

« Un point d’étape sur le fonctionnement du marché de Noël », explique la préfète dans un communiqué ce lundi soir, « pour adapter certains dispositifs ». L’objectif, explique la préfecture, est d' « assurer une sécurité maximale », notamment en évitant les mouvements de foule en facilitant les évacuations en cas d’incidents.

Aussi, plusieurs mesures vont être prises : le contrôle des sacs et des bagages sera renforcé sur les ponts d’accès à l’hypercentre. Les chalets vont devoir se tenir à carreau et ne pourront pas s’étendre, comme c’est déjà le cas pour certains, et devront respecter strictement les plans d’installation. D’autre part, « des équipes dédiées » seront mises en place pour faire respecter l’interdiction « des activités artistiques et des activités commerciales » sur le domaine public. Enfin, les accès à la cathédrale vont être modifiés afin de ne pas mélanger le flux des visiteurs de l’édifice à celui du marché de Noël.