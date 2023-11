Le Marché de Noël de Strasbourg a ouvert et « c’est assez extraordinaire »

Et si c’était ça le top départ des fêtes de fin d’année ? Comme toujours ou presque à la même époque depuis 1570, le marché de Noël de Strasbourg a ouvert ses chalets ce vendredi. Pour des scènes vues et revues mais dont il est difficile de se lasser : des rues pleines de monde, des selfies à tout-va, des wahou jamais trop nombreux et bien sûr ces effluves de vin chaud, choucroute, etc.

Afin éviter des attroupements trop importants, aucun décompte n’était au programme cette année pour l’illumination du sapin de Noël. Mais ils étaient quand même des centaines à attendre, téléphone à la main, le premier « éveil musical et lumineux du grand sapin ». C’était à 16 heures et il s’est répété toutes les heures cinq fois. Au son, évidemment, de Mon beau sapin et autres classiques de la période.

De quoi ravir les nombreux touristes, comme ce couple de Canadiens venus spécialement pour l’événement. Avec trois enfants en bas âge. « On a pris les grands-parents avec », sourit David. « Quand ma compagne a tapé "marché de Noël" sur Internet, Strasbourg et Vienne revenaient le plus souvent. On va après en Autriche mais on reste ici cinq nuits. On est vraiment contents de ce qu’on voit jusque-là. La différence, c’est le volume. Nous, on a juste un marché par ville, là il y en a partout ! »

« Profiter de cette parenthèse enchantée »

Répartis un peu partout dans le centre-ville, sur une dizaine de places. Sans compter les rues décorées, les façades des magasins et restaurants arrangés dans le détail… « C’est assez extraordinaire. Ça me plaît beaucoup », appuie Juliette, arrivée de Paris rejoindre une amie alsacienne. « Alors oui, on retrouve des stands qu’on peut voir ailleurs. Mais l’ambiance est différente. »

La mairie y tient, comme l’a rappelé l’édile Jeanne Barseghian. « On en a besoin avec cette actualité qui est difficile. J’espère qu’ensemble, on va profiter de cette parenthèse enchantée qu’est cette période de l’Avent dans notre ville », a-t-elle lancé avant le concert des enfants de la chorale de l’école ukrainienne. Une des nombreuses animations de la journée, comme l’illumination du « sapin-cathédrale ». Soit une œuvre haute de 10 mètres et composé de 77 petites cathédrales de Strasbourg lumineuses.

Ce vendredi, l’heure était à la fête dans la capitale alsacienne, toujours aussi sous haute sécurité. Cinq ans après l’attentat, de larges moyens ont été déployés. Difficile de ne pas circuler sans croiser des CRS, gendarmes, militaires, etc. Et à chaque entrée de la Grande Ile qui forme le centre-ville, des cabanons avec des chemins à emprunter obligatoirement pour piétons et cyclistes. « Ça va être comme ça pendant un mois », râle gentiment un Strasbourgeois. Oui, un mois tout pile : le marché de Noël de Strasbourg fermera le 24 décembre à 18 heures.