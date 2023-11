Vin chaud, bredele, boules de Noël, grand sapin, lumières qui se reflètent dans l’Ill… La magie du marché de Noël de Strasbourg n’est pas toujours facile d'accès. Il faut parfois s’accrocher pour fendre la foule et retrouver, « en vrai », les belles images que l’on a vu jusqu’ici aux journaux télévisés. 20 Minutes fait le point pour vous aider (autant que possible) à y voir clair comme l’eau de neige.

Ça se passe ici

Tout d’abord, si vous arrivez de la lune, imaginez un marché qui, en gros, s’étale sur axe centré Est Ouest dans la Grande-Ile, soit l’hypercentre de Strasbourg. Plus clairement, en partant du Pont couvert et le barrage Vauban à l’Ouest, ou un peu plus au Nord, de la gare, il faut viser la cathédrale en traversant presque tout droit la ville, en serpentant légèrement par l’incontournable quartier pittoresque de la Petite France. Puis continuez au gré des petites places animées jusqu’au cœur de la capitale alsacienne, la place Kléber où trônent le grand sapin et son village du partage.

Une fois arrivé tournez plein Sud en direction de la photogénique porte des lumières vers le pont du Corbeau, probablement l’illumination la plus photographiée de la ville. Au passage, vous verrez le célèbre Arbre bleu du regretté Pierre Bardet, place Gutenberg. Puis revenez jusqu’au pied de la cathédrale. Là, rayonnez dans les rues avoisinantes, vers le Palais Rohan notamment avec son Quai des délices. Une fois revenu à la cathédrale, rejoignez tout à côté la rue étroite et inévitablement bondée dès que la nuit tombe, la rue des Orfèvres. Avec sa multitude de décorations et ses lumières, c’est la plus appréciée des photographes et des amateurs de selfie. Continuez en traversant la place Broglie et ses chalets jusqu’à l’Opéra. Ce beau bâtiment datant du début du XIXe siècle est situé tout à l’Est de l’hypercentre pour ceux qui se la jouent aventure et circulent avec une boussole. Il borde l’Ill et marque la fin (ou le début si on arrive par là), du territoire de la Grande Ile et de son marché de Noël. Ce parcours marche, vous l’aurez compris, dans un sens comme de l’autre.

Pour un lancement réussi

Cette année, pour des raisons de sécurité, pas de grand lancement officiel à la même heure et au même endroit, pas de décompte au pied du grand sapin pour éviter les attroupements. Mais tout un week-end festif qui débutera demain, vendredi 24 novembre, à partir de 14 heures avec de nombreux évènements. La culture ukrainienne sera mise à l’honneur avec la présence de deux chorales au square Louise-Weiss, son village de l’Avent et les chalets des Irréductibles petits producteurs d’Alsace dans la Petite France. L’occasion aussi d’écouter l’école ukrainienne qui interprétera des chants de Noël traditionnels ukrainiens et français, mais aussi samedi, la chorale Strassapella à 14h30 puis les célèbres Gospels kids de Strasbourg le dimanche à 14 heures et 16 heures. Toujours sur la même petite place typique, des ateliers de construction de chalets à taille d’enfants seront organisés ce vendredi, de 14 heures à 21 heures, et samedi et dimanche, de 11h30 à 21 heures.

D’autres animations vont ambiancer Strasbourg, avec, en vrac, juste à côté au Square Lacore, des ateliers créatifs, vendredi, samedi et dimanche de 14 heures à 18 heures. Ou bien encore, toujours dans le même secteur, aux Ponts couverts et barrage Vauban, il sera possible, via son smartphone, de projeter un message de noël sur le barrage, du vendredi au dimanche de 16 heures à 23 heures.

Un plan des activités pour le marché de Noël dans la Grande Ile fourni aux habitants par la ville de Strasbourg - Ville de Strasbourg

Mon grand sapin, roi de la fête

A partir de 16 heures vendredi, direction la place Kléber, décorée selon le thème 2023 : le cœur. Il sera possible d’admirer l’éveil musical et lumineux du grand sapin toutes les heures jusqu’à 21 heures. Durant toute la durée des festivités d’ailleurs, le grand sapin sera en mode veille de 5 heures à 16 heures, puis illuminé de 16 heures à 23 heures, à nouveau en mode veille de 23 heures à 1 heure, puis éteint jusqu’à 5 heures.

Nouveauté cette année, l’association de commerçants les Vitrines de Strasbourg, lance les illuminations de Noël de la place de la gare. A 17h45, elle inaugurera en compagnie de la maire Jeanne Barseghian son nouveau sapin design haut de 10 mètres composé de 77 petites cathédrales lumineuses, accompagné par la jeune chanteuse Valentina qui a participé à The Voice Kids et qui a remporté l’Eurovision junior en 2020. Celle-ci sera accompagnée par la chorale des enfants du Pélican musicien.

Un marché off social et solidaire

Comme ces dernières années, le marché off de Strasbourg rassemble place Grimmeissen plus d’une trentaine de structures de l’économie sociale et solidaire, du commerce équitable, de l’insertion, et de l’agriculture biologique. Tout du long de l’opération Strasbourg Capitale de Noël, plus d’une centaine d’animations seront proposées aux visiteurs et aux nombreux Strasbourgeois qui affectionnent cette place « à part ». « Avec des animations pour les enfants et les familles, tous les mercredis et les dimanches 3 et 10 décembre après-midi. Un marché convivial avec des mardis apéros musique et vins bios dès 19 heures et de multiples conférences, spectacles et ateliers sur les thématiques de l’écologie, de la solidarité, de l’achat responsable, et de l’action citoyenne mais aussi de concerts.

Parce qu’il n’y a pas que de la magie

Si vous avez prévu de vous rendre à Strasbourg en voiture, mieux vaut savoir que cela ne va être une partie de plaisir. Là s’arrête la magie de Noël. Le stationnement en voirie dans toute la Grande Ile est totalement interdit et il est largement conseillé de se garer dans les parkings relais ou les parkings en ouvrage en périphérie de la ville avant de prendre les transports en commun même si l’ensemble des lignes de bus traversant l’ellipse insulaire sera dérouté. Côté tram, l’arrêt Homme de fer reste ouvert, mais avec des contrôles aléatoires. Les stations de tram Broglie, Alt Winmärik et Grand’Rue seront fermées uniquement pendant les horaires d’ouverture du marché.

Une surveillance renforcée

Volet sécuritaire, le dispositif est renforcé. Toujours plus de check points mais des contrôles aléatoires, des allées espacées pour faciliter les flux de visiteurs, et « un quadrillage fin » dans et autour de la Grande Ile par les forces de l’ordre. Des équipes spécialisées de la police seront particulièrement dédiées à sécuriser les transports en commun ou dans les vols à la tire avec violences. L’armée a été rappelée en renfort avec le nombre de patrouille des forces Sentinelles qui sera multiplié par trois. Six compagnies de garde mobiles de la police nationale viennent renforcer le dispositif.

Le dispositif FR-Alert, activé en cas d’évènement majeur, permettra d’envoyer des notifications, un signal sonore, sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger. Un dispositif complété cette année par le système d’alerte « Vigicommerces », mis en place depuis le 24 octobre dernier à Strasbourg. Un réseau d’alerte par SMS aux commerçants pour « signaler des faits délictueux », leur indiquer par les agents de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) où cela se passe et donner des conseils aux commerçants et leur permettre de mettre leurs clients et leurs employés à l’abri.

Enfin, des drones vont être déployés par la police nationale, (si un recours administratif en cours contre leur utilisation n’aboutit pas) pour surveiller les flux de personnes et la gestion des forces de l’ordre au sol en cas de problème.