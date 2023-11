Cela n’est pas seulement la simple rénovation d’un parking en entrée de ville, mais une orientation nouvelle de penser les villes, le stationnement, les mobilités… En témoigne le cortège impressionnant d’élus, de représentants de quartiers, d’entrepreneurs et de partenaires qui se sont rendus mardi à Strasbourg pour une visite de chantier du parking P3 Wilson aux Halles. Un lieu où il fallait soudain se montrer, avec petits fours et musiciens en live. Et pour cause. Cette verrue architecturale datant des années 1970, largement sous utilisée par les automobilistes, quasiment située en sortie d’autoroute A35, est aujourd’hui la première pierre de la requalification très discutée de l’ensemble du quartier des Halles, véritable entrée nord de la ville.

Un quartier marqué par le sceau d’un temps du "tout voiture", à la couleur grisaille et vieillissant, en partie bétonnée à souhait. Encombré d’une gare routière qui n’a jamais su où se poser, un quartier terminus pour une circulation en tout genre qui sillonne des habitations parfois délavées.

Le quartier des Halles et l'entrée du parking P3 Wilson (à droite) à Strasbourg le 8 novembre 2023 - G. Varela / 20 Minutes

Pas de quoi faire rêver la capitale européenne, mais un secteur de la ville qui devrait très significativement changer dans les années à venir, malgré des désaccords qui ont éclaté une nouvelle fois dans les rangs du dernier conseil municipal. Car la tâche est énorme, véritable serpent de mer sur lequel tous les exécutifs se sont cassé les dents jusqu’ici, car il s’agit là d’appréhender une nouvelle vision d’une ville à vivre, confrontée aux contraintes sociétales, techniques et bien évidemment budgétaires.

Une restructuration stratégique

Cette restructuration complète du parking Wilson, installation principale pour se garer facilement au plus proche de l’hypercentre strasbourgeois tout en diminuant le stationnement en voirie, est avant tout une avancée stratégique pour l’Eurométropole tout entière. Situé à proximité de la gare ferroviaire, sur le passage de la future ligne de tram Nord, collé à une grande galerie commerciale, le parking bientôt accessible par un tunnel existant mais fermé depuis des années et qui sera rouvert pour l’occasion, est un véritable marqueur. Situé prochainement au cœur d’un hub multimodal qui complétera la transformation de ce quartier incontournable, mais vieillissant.

Signalétique aux couleurs vives, décorations chromatiques instructives, puits de lumière et aération naturelle via un gigantesque atrium, le parking Wilson, géré par Parcus, répond déjà à ce que seront les parkings du futur. Des travaux menés tambours battant par le cabinet d’architecture Lama et le designer franco-suisse Ruedi Baur et dont le coût se monte tout de même à plus de 9 millions d’euros, pour une livraison de l’ouvrage fin mai 2024.

Vue depuis l'atrium du parking P3 Wilson à Strasbourg le 8 novembre 2023 - G. Varela / 20 Minutes

Surprenant, le lieu interpelle par son architecture graphique et contraste avec l’austérité de sa façade ultra bétonnée qui a été en partie conservée, malgré la tentative d’allègement et d’ouverture des architectes. En fait, tout se passe à l’intérieur, où l’on pourrait parfois se trouver dans une école d’architecture, un musée d’art moderne… Aéré, sécurisé, plus lumineux, on y trouvera, parmi les 975 places de stationnement réparties sur sept niveaux, des services en tout genre. Emplacement motos, casiers, une station de vélos en libre-service, de location de trottinettes, des dizaines de bornes de recharges électriques pour les voitures, mais aussi deux serres potagères sur un rooftop qui pourrait accueillir des fêtes et plus sérieusement une plateforme pour un jour assurer la livraison par drone en terrasse…

De quoi changer la vie des utilisateurs mais aussi d’apaiser un peu les résidents et les riverains qui seront prioritaires sur 600 abonnements de l’ouvrage. Une contrepartie en quelque sorte aux nombreuses places de stationnement en voirie qui devraient laisser place à un peu de verdure…