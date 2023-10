L’installation, suivie du retrait trois jours après, du drapeau israélien devant l’Hôtel de ville de Strasbourg, provoque ce mercredi une polémique dans la capitale alsacienne, où l’opposition municipale accuse la mairie écologiste de déshonorer la ville.

Le drapeau israélien avait été hissé lundi devant l’Hôtel de ville strasbourgeois, deux jours après l’attaque du Hamas qui a fait selon un dernier bilan au moins 1.200 victimes en Israël.

Mais dans un courrier adressé mardi aux présidents des groupes politiques du conseil municipal, la maire Jeanne Barseghian a regretté que « la juxtaposition de drapeaux nuise à la lisibilité de notre message ». Les drapeaux de l’Ukraine et de l’Arménie étaient déjà présents devant l’Hôtel de ville.

« Attentive à la cohésion et à l’unité de notre ville, je ferai donc installer (…), en lieu et place des drapeaux, un message portant haut nos valeurs », poursuit la maire écologiste.

L’opposition vent debout

Dans un communiqué, les présidents de trois groupes d’opposition municipale (socialiste, macroniste et LR), dont l’ancienne maire PS Catherine Trautmann, ont dénoncé mercredi la décision de Jeanne Barseghian. « L’hommage aux victimes arméniennes et ukrainiennes aura duré plusieurs mois, celui aux victimes israéliennes n’aura été toléré que 36 heures », écrivent-ils. « Le sang des victimes est encore chaud que le drapeau israélien disparaît déjà comme si sa vue brûlait le regard de la majorité municipale. » L’opposition reproche une décision « inacceptable qui révèle à nouveau le vrai visage de la municipalité » et appelle « solennellement la maire à revenir sur cette décision qui déshonore notre Ville. »

Sur la façade de l’Hôtel de ville ne flottaient plus mercredi après-midi que le drapeau tricolore et celui de l’UE, encadrés par deux messages résumant les « valeurs » de Strasbourg : « Etat de droit, démocratie, égalité, non-discrimination » et « Justice, paix, liberté, droits humains ».