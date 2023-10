Tout comme le ciel strasbourgeois en ce début de mois d’octobre, il fait grand bleu sur la nouvelle édition du marché de Noël 2023. Ciel azur et températures clémentes ne font pour autant oublier l’arrivée prochaine à Strasbourg de la grande kermesse hivernale, visitée par plus de 2,8 millions de visiteurs l’année dernière : la célèbre opération Strasbourg capitale de Noël. Respect des traditions, partage, éco-évènement, nouveautés, l’équipe municipale présentait ce jeudi le programme des festivités qui animeront dès le 24 novembre la ville tout entière jusqu’au 24 décembre. Dates qui coïncident avec le calendrier de l’avent, mais aussi avec celles des grands marchés de Noël en Allemagne.

Des nouveautés pas toutes nouvelles

Amateurs de grandes surprises, vous risquez d’être un brin déçus. Amateurs des traditions, vous ne serez pas surpris. Les nouveautés pour cette édition 2023 résident surtout dans le renforcement de celles déjà prises en 2022 et la continuité des réflexions. Celles menées ces dernières années par l’exécutif strasbourgeois, centrées plus encore cette fois sur les préconisations du jury citoyen composé de 50 personnes et constitué en 2021, ou des retours des habitants et des commerçants. Avec un souhait commun, celui de se « réapproprier le marché de Noël ».

Mais, comme l’année dernière, il est surtout promis des changements à venir. Pour un certain nombre d’entre eux, il faudra donc attendre la prochaine édition, « pour aller plus loin dans la réflexion », voire 2025 au moins pour d’autres. Visites accompagnées pour les personnes à mobilité réduite, bons d’achat alimentaires pour les personnes en difficulté, réflexions sur un contenant pour boire le vin chaud commun et millésimé avec les autres marchés de Noël d’Alsace, les propositions ne manquent pas.

Idem pour l’offre de produits à la vente. Cette année, pas de liste particulière d’interdiction de certains produits sur le marché. Pas de polémique. « Le fonctionnement et les conditions restent inchangés. Un travail de longue haleine est en cours pour faire évoluer les critères de sélection des produits, au regard des évolutions sociales et sociétaires, mais en préservant les valeurs de l’événement », indique la ville. In fine, les idées et les préconisations du jury citoyen sont nombreuses et ne peuvent pas, « souvent pour des raisons techniques et de temps, être aussi rapidement mises en place qu’espérées », relève la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

La plage horaire d’ouverture des chalets, elle, change malgré les contraintes énergétiques, de sécurité et de mobilisation policières, « car la fermeture à 20 heures, c’est trop tôt, approuve Jeanne Barseghian. Nous avons trouvé un compromis et les chalets seront donc ouverts de 11h30 à 21 heures, tous les jours ». A noter que les illuminations seront visibles jusqu’au 7 janvier. Autre nouveauté, ou du moins un renforcement, des animations, des visites, des évènements et des marchés solidaires sont prévus, et cela également dans quatre nouveaux quartiers de la ville. A cet effet, un camping-car sillonnera ces derniers.

Le cap reste le même, mais évolue

Rappelant qu’il faut voir l’opération de Noël « dans sa globalité », Guillaume Libsig, adjoint en charge de la coordination de Strasbourg Capitale de Noël, souligne que la priorité est, pour faire évoluer l’évènement, de « revenir aux valeurs de solidarité et de partage », mais aussi de se mettre « à hauteur d’enfant » comme cela sera le cas au Marché off. L’idée est de répondre aux « préoccupations sociales et environnementales », martèle la maire, mais aussi de faire du marché de Noël 2023 « un évènement écoresponsable exemplaire, en rapport avec les enjeux du XXI siècle », plus social, plus équitable, plus ouvert encore « sur tous les quartiers de la ville ». Consciente « des attentes mais aussi des enjeux financiers importants » qui se jouent, la maire rappelle que l’avis « des habitants est au cœur de cette édition 2023 ». « Vibrer de tout cœur » est d’ailleurs le thème et le symbole choisis pour cette nouvelle édition et il se retrouvera partout dans la ville. En décoration sur le grand sapin, bien sûr, mais aussi dans les rues, sur les illuminations…

Pour la première fois, des poubelles de tri seront à disposition des visiteurs afin de valoriser les bouteilles plastiques et les canettes. Dans ce sens, et c’est une autre nouveauté, il sera désormais possible d’apporter son propre contenant pour récupérer ses achats sur le marché de Noël, souligne Jeanne Barseghian. Quant aux gobelets consignés et réutilisables qui circulent sur le marché, ils pourront être transformés en dons grâce à des bornes de collecte installées sur les sites de la manifestation.

Côté respect des traditions, tous les grands classiques seront bien là. Vin chaud, chorales, évènements de rue spontanés, ateliers et village pour les enfants, à commencer par le grand sapin. Celui-ci trônera bien place Kléber, avec, à ses pieds, le village solidaire. « Prélevé » dans les Vosges dans la semaine du 16 octobre, il débarquera à Strasbourg un petit matin de la semaine du 23 octobre.

Si l’on ne connaît pas encore le nombre de chalets disséminés dans la ville, on sait en revanche que « la spatialisation » de ces derniers sera à l’identique à celle de 2022. A savoir avec un espacement élargi entre chaque chalet, de grandes allées pour fluidifier les flux de visiteurs et les principales places de la ville occupées. Quant aux mesures de sécurité et les conditions de stationnement et de circulation, elles seront ultérieurement dévoilées par la préfecture du Bas-Rhin. Mais on dit déjà que le dispositif sera plus ou moins le même que l’année dernière. Sans surprise…