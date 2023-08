Des zones rouge, orange, verte… et maintenant des places violettes ! A Strasbourg, le stationnement en voirie est très coloré. Dernière nuance à la mode donc, le violet, qui a fait son apparition depuis le 14 août, en expérimentation jusqu’à la fin de l’année.

Son principe ? « 1 heure de stationnement = 1 euro, durée maximum de stationnement 1h30 (35 €) », est-il écrit sur les panneaux qui jouxtent les zones sélectionnées. Soit un peu partout dans le centre-ville élargi de la capitale alsacienne : sur la Grande-Ile donc mais aussi autour, comme place de la Bourse, à la Krutenau, près de la gare etc.

Au total, 200 places ont été délimitées de violet, avec pour objectif « de laisser la possibilité à certain.es client·es de récupérer rapidement un achat volumineux », écrit la mairie, qui était largement critiquée depuis sa réforme du stationnement début avril. Notamment par de nombreux commerçants, énervés de voir certains clients fuir à cause de tarifs jugés excessifs : jusqu’à 3,50 euros la première heure, 35 euros les trois !

Leurs représentants ont donc été consultés pour l’élaboration de ces places d’un nouveau type. « C’est nous qui avons poussé pour que ce soit 1 euro l’heure, alors que la Ville était plutôt partie sur 2 euros », indique Gwenn Bauer, le président des Vitrines de Strasbourg. « Ce sont vraiment des places de courte durée qui permettent aux gens d’aller chercher ou déposer quelque chose. Vu qu’elles ont une forte rotation, ça libère de la place en voirie et il y en a toujours de disponibles. »

Confirmation sur le terrain où, certes encore en pleines vacances scolaires, de nombreux endroits sont accessibles. Comme à proximité du Carré d’Or, à quelques pas de la Cathédrale. Rue du Temple Neuf, 27 places ont été marquées et voient les véhicules défiler. Parfois par hasard. « J’avais besoin de déposer quelqu’un. Ça m’a bien arrangé que ce soit libre ici, mais elle aurait été rouge ou verte que je m’y serais garé aussi », s’amuse un conducteur à l’arrêt.

« Deux heures, ce serait top ! »

Juste derrière lui, une mère avec ses trois enfants est, elle, mieux informée. « Oui, j’avais cherché sur mon application où je pouvais trouver des places violettes », explique Alya. « Il fallait qu’on vienne acheter des chaussures de basket pour mon garçon et on a dû faire un peu vite. Au troisième essayage, j’ai dit stop ! », s’amuse-t-elle, contente du dispositif tout en jugeant la durée « trop courte ». « Deux heures, ce serait top ! »

Ce ne sont pas les vendeuses du magasin Saint-James voisin qui diront le contraire. Christine et Murielle l’avouent d’entrée, elles sont « râleuses ». « Pour le commerce, c’est indispensable d’avoir ce type de places… Mais les clients restent pressés par l’horodateur. Ce n’est pas du shopping détente mais du shopping pression ! Il faut absolument que les gens, si on veut qu’ils continuent à venir en ville, puissent se garer facilement et à des tarifs corrects. »

Des panneaux explicatifs ont été ajoutées auprès des places violettes, comme ici place de la Bourse. - T. Gagnepain

La ville, comme les Vitrines de Strasbourg, les oriente alors plutôt vers les parkings en ouvrage. « L’habitude s’est perdue et il ne faut pas en avoir peur », insiste Gwenn Bauer. « Il y en a beaucoup et ils ne sont pas glauques. C’est parfait pour faire tranquillement les boutiques alors que les places violettes, c’est plutôt pour une petite course ou passer déposer quelque chose au pressing. »

D’ici à la fin de l’année, les « habitant·es et usager·ères seront également invité·es à s’exprimer sur la plateforme participer.strasbourg.eu », indique encore la mairie. Les commerçants, eux, espèrent encore d’autres améliorations. « On en discute, notamment avec les restaurateurs, pour que la tranche horaire entre midi et deux soit augmentée, précise le président des Vitrines de Strasbourg. Ça permettrait d’avoir le temps de manger. » Sans penser à la majoration de 35 euros au-delà d’une heure et demie…