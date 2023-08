Un an de prison ferme. C’est la peine à laquelle a été condamnée ce jeudi une personne ayant tenté de faire entrer de la drogue à l’aide d’un drone dans la maison d’arrêt de Strasbourg, selon une information de franceinfo. Elle reste maintenue en détention, tout comme une autre personne qui écope de neuf mois de prison dont cinq ferme. Enfin, un troisième individu qui vient de fêter ses 18 ans, a été condamné à quatre mois de prison avec convocation devant le juge d’application des peines.

Les trois protagonistes sont tous majeurs, et ont été interpellés mardi à proximité de la maison d’arrêt, en possession d’un drone et de 150g de cannabis. Ils étaient jugés en comparution immédiate ce jeudi. Quatre autres majeurs ont également été interpellés pour des faits similaires ce mercredi, selon la procureure-adjointe et ont été placés en détention provisoire en attendant de comparaître devant le juge des libertés et de la détention.