Ce mercredi, Kévin Gameiro a prolongé d’un an son contrat avec le Racing club de Strasbourg. L’avant-centre est désormais lié avec son club formateur jusqu’en 2024. Depuis son retour au sein de la formation alsacienne lors de la saison 2021/2022, le joueur aura disputé 140 rencontres sous les couleurs bleu et blanc et inscrits 38 buts toutes compétitions confondues.

"𝑫𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒐𝒖𝒕 𝒔𝒐𝒏 𝒏𝒐𝒎 𝒔'𝒂𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆"#KevinProlonge pic.twitter.com/M0k8A6BUKn — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 26, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« Je suis très heureux de prolonger l’aventure avec le Racing et continuer de porter ces couleurs qui me tiennent à cœur, j’espère faire de grandes choses avec le club cette saison » a déclaré Kévin Gameiro après avoir acté sa prolongation.

« Kévin est un enfant du club. Au cours de ces deux dernières saisons, son expérience a été importante sur le terrain comme au sein du vestiaire. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui pour la saison qui s’annonce », a fait savoir Marc Keller, le président du club.