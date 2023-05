Huit euros la deuxième heure de parking en zone rouge, des hausses généralisées et des nouvelles rues payantes… A Strasbourg, la réforme du stationnement mise en œuvre depuis le 3 avril n’en finit pas de faire débat.

Début mai, des élus d’opposition Les Républicains avaient déjà mené une opération. Ils avaient sorti sur le trottoir deux chariots remplis de nourriture. Le but ? Montrer « ce que va coûter un an d’abonnement en voirie pour les résidents touchant un peu plus que le Smic : des courses pour un montant de 360 euros » dixit Jean-Philippe Vetter.

« Vices juridiques »

Cette fois, ce sont des représentants Horizons qui se sont mobilisés. Ce jeudi, Pierre Jakubowicz, Anne Tenenbaum et Anne Reymann ont annoncé avoir déposé un recours devant le tribunal administratif de la capitale alsacienne. Ils pointent « des vices juridiques importants » au sein de la délibération qui a mené à cette réforme du stationnement. « Le recours que nous déposons se concentre d’abord sur le défaut d’information des élus, motif qui avait déjà conduit le tribunal à annuler la délibération de subvention de la mosquée Eyyub Sultan », écrivent-ils dans un communiqué.

« L’objectif recherché n’est pas financier. Le but, c’est de libérer de l’espace urbain pour d’autres usages et que le tarif soit le plus équitable possible », avait rétorqué le premier adjoint Syamak Agha Babaei quand les premières critiques fusaient.