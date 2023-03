Sobriété, chalets « à taille d’enfant », horaires modifiés, etc. La mairie de Strasbourg a dévoilé, samedi, les préconisations du jury citoyen sur le Marché de Noël qu’elle a retenues afin de concilier « réappropriation » de l’événement par les habitants et attrait touristique.

Ces préconisations sont « clairement le support de nos discussions à venir avec l’ensemble des partenaires », notamment pour l’organisation de l’édition 2023, a salué la maire écologiste, Jeanne Barseghian. « Il y avait une grande critique ces dernières années qui venait de la population locale », qui se sentait « dépossédée » du Marché de Noël, a déclaré l’élue à des journalistes.

« Chant choral » et « spectacle vivant »

Au total, sur les 32 préconisations, 30 ont été retenues. Certaines seront mises en œuvre dès cette année, d’autres au plus tard en 2025, a précisé Jeanne Barseghian. Parmi les mesures retenues : la « limitation » puis la « suppression de la sonorisation et des musiques amplifiées » au profit du « chant choral » et du « spectacle vivant » ; la mise en valeur de l’artisanat et des terroirs locaux ; l’introduction d’un système de tri des bouteilles plastiques et des canettes ou encore l’utilisation par les exposants d’appareils plus sobres énergétiquement.

En revanche, les demandes pour favoriser « l’originalité dans la décoration » des chalets et de « faciliter les déplacements en voiture » des habitants de l’hypercentre, où est installé le marché, ont été écartées. Un « travail sur le règlement intérieur qui régira notamment la typologie des produits » va aussi être lancé, alors que la fuite d’une liste de produits interdits ou vendus « sous réserve » avait suscité la polémique, l’an passé.

En 2022, la 452e édition du Marché de Noël de Strasbourg a connu une fréquentation « record », avec environ 2,8 millions de visiteurs.