Son show a été vu par des millions de personnes. Peut-être plus d’un milliard… Toute de rouge vêtue, Rihanna a repris quelques-uns de ses meilleurs tubes à la mi-temps du Super Bowl mi-février. Difficile de la rater au milieu de tous ses danseurs en blanc.

L’histoire ne dit pas par qui ces derniers étaient habillés. Mais pour la star, il a vite été révélé que la maison Loewe avait été sollicitée. « C’est quand j’ai entendu ça que je me suis dit que le tissu pouvait venir de chez nous », s’amuse auprès de 20 Minutes Christophe Bitton, le responsable commercial de l’entreprise Velcorex située à Saint-Amarin, dans le Haut-Rhin. « Puis j’en ai parlé avec mes interlocuteurs habituels chez eux et on m’a confirmé que c’était le nôtre. »









Soit un « tissu 100 % coton tissé dans les Vosges » et passé dans les ateliers d’une société qui emploie aujourd’hui 80 personnes. Mais qui n’était pas sorti avec ce fameux rouge éclatant ! « Non, on ne le faisait pas mais ils m’ont dit l’avoir teint en urgence à Paris », poursuit Christophe Bitton, pas peu fier de la publicité. « J’en ai parlé à nos clients américains… »

Mieux, ce rouge sera donc désormais proposé par Velcorex alors que « Loewe présentera la combinaison pour la fashion week de Paris la semaine prochaine ». De quoi un peu plus faire parler de l’entreprise haut-rhinoise. « Le tissu est léger et n’est pas hors de prix », précise encore le responsable commercial. « Après, je ne sais pas pour la combinaison… »