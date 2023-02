Une tartine liquide, s’il vous plaît ? Un « sandwich » à boire, merci ! Ces drôles de commandes pourraient bien fleurir aux comptoirs dans les mois à venir. La distillerie Peureux Massenez, dont le savoir-faire de maître distillateur et maître liquoriste officie depuis plus de 150 ans, compte bien inonder le marché avec ses liqueurs La Baguette et au Roquefort.

Imaginez un pain frais et croustillant, son odeur craquante à la sortie du four. Souvenez-vous de celle alléchante (ou pas) du Roquefort. Vous y êtes ? Voilà, vous pouvez… boire la tartine liquide qui est, au final, un mix des deux nouvelles liqueurs. Un mélange tout aussi surprenant que délicieux qui peut être utilisé en cocktail mais aussi dans un plat ou une pâtisserie (ensemble ou séparément). Des chefs de renom ont déjà adopté La baguette ou Roquefort, avant même sa présentation officielle. Parmi eux, le doublement étoilé Patrick Henriroux, le champion du monde de la pâtisserie et meilleur ouvrier de France (MOF), Angelo Musa mais aussi Jacques Génin, une pointure de la chocolaterie.

De Urbeis à New York

Bernard Baud, président des grandes distilleries Peureux Massenez, multiplie depuis des années les voyages professionnels, les collabs de goût et échange avec les grandes tables. Son objectif ? Dépoussiérer l’image de la liqueur qui, il faut le reconnaître, est surannée. Ses résultats ? Accords Frappés, développés avec les MOF Christelle et Cyrille de la Maison Lorho, maîtres fromagers affineurs à Strasbourg. Le nom, déposé, expérimente des liqueurs telles que la Golden Height à la Poire Williams et des fromages subtils, comme le Roquefort caves Baragnaudes Société. « On faisait des animations et la réaction du public a été magique, raconte le MOF Cyrille Lorho. Cet accord entre les deux produits est incroyable. » Un accord très bien accueilli à New York à la French Cheese Board, un studio dédié aux fromages français. « On s’est dit, là, il se passe quelque chose ! renchérit Bernard Baud. C’est des mots-clés dans la gastronomie d’aujourd’hui : on ne va plus dans les grands restaurants pour manger, on y va pour vivre une expérience. »









L’Australie permettra à Bernard Baud de goûter un Pizza Martini. « Idée », mais pas très concluante. Au cours du même voyage, il finira par tester une « macération un peu à la boulangerie ». Comprenant que « c’est le noyau de quelque chose qui se passe », le président des grandes distilleries Peureux Massenez décidera à son retour de « ramener le pain dans la mixologie ». Bingo ! La liqueur au pain voyait le jour. Une Baguette qui « n’est pas faite pour avoir un goût particulier, mais pour texturer, pour habiller le palais et pouvoir mieux déguster. C’est une prouesse et c’est une grande première. »

« La quintessence de notre savoir-faire »

Un projet auquel vient s’ajouter « tout le travail des Accords frappés ». « L’association de la liqueur avec du Roquefort Société, très onctueux, était un succès, alors on a essayé de faire une macération en partant de ce fromage. Ça a été très compliqué, très précis, mais nous avons réussi et on a fait la première eau-de-vie de Roquefort », se souvient Bernard Baud. Il ne restait plus qu’à l’associer avec la liqueur au pain et la fameuse « tartine liquide » était née. « Ces deux distillations, sont la quintessence de notre savoir-faire. Le distillateur, c’est séparer l’esprit de la matière, lâche Bernard Baud. Ça n’arrive pas tous les jours d’apporter un produit dans un univers totalement différents de celui pour lequel il a été créé. C’est ça qui est extraordinairement intéressant ».

Si 20 Minutes a pu déguster en avant-première ces nouvelles liqueurs, la distillerie Massenez les présentera en première mondiale à Urbeis (Bas-Rhin) le 5 mars prochain, lors d’un repas réunissant tous les chefs triplement étoilés français et européens, les chefs deux étoiles français, ou bien encore des MOF. Du beau monde réuni en Alsace avant la cérémonie du Guide Michelin 2023 qui se tiendra le lendemain, à Strasbourg. En espérant qu’il se passe quelque chose et que les liqueurs vivent une expérience.