« Un nouveau dégât collatéral de la guerre en Ukraine ? », ironise un internaute face à une situation qui pourrait friser, à première vue, le ridicule. Devant le consulat de Russie, place Sébastien Brant à Strasbourg, en plein milieu de la piste cyclable très fréquentée, trône en effet un dispositif de barrières métalliques supposé, s’il en était besoin, protéger le consulat. Oui mais voilà, piétons et cyclistes se retrouvent déportés soit sur la chaussée, très passante, ou devoir se serrer sur le petit trottoir qui reste disponible. Un aléa qui va tout de même coûter pas moins de 16.000 euros aux contribuables strasbourgeois car des travaux de contournements, annoncés sur les réseaux sociaux il y a deux semaines par la conseillère municipale Sophie Dupressoir, sont très prochainement prévus pour contourner la difficulté.





La piste cyclable et le trottoir devant le consulat de Russie à Strasbourg le 1er février 2023 - G. Varela / 20 Minutes





Une « situation accidentogène », relève la ville et qui « tend à durer, car ces barrières ont été installées au début du conflit en Ukraine », rappelle Marina Lafay, l’élue référente du quartier où se trouve le consulat. Car si à l’évidence il est facile de les déplacer, il apparaît que cela est impossible, sur décision « de la préfecture », explique l’élue. Pour quelle raison ? Sollicitée par 20 Minutes, la préfecture du Bas-Rhin n’a pas souhaité donner suite à nos questions. On se rappelle néanmoins des troubles devant le consulat qui avaient eu lieu au début du conflit, un policier blessé dans une altercation, ou bien encore des croix gammées taguées…









Une piste cyclable sur la chaussée

Retranchée dans son incertitude, la ville indique avoir attendu que la situation s’améliore, en vain. « Nous avions observé les choses dès le début, sans savoir combien de temps cela allait durer… Et avec inquiétude, car cela peut-être très dangereux, gênant pour la cohabitation piétons-vélos mais aussi pour les cyclistes qui se déportent sur un axe très circulant », rappelle Marina Lafay. Faute d’attendre une embellie du côté du front de l’Est, la ville a donc « décidé de sécuriser les lieux en réattribuant sur chaussée une piste cyclable, la seule solution envisageable pour sanctuariser un espace, vu que de fait, les vélos, voire les piétons, vont sur la route ». Celle-ci sera à double sens du côté du consulat et bien délimitée.





La piste cyclable et le trottoir devant le consulat de Russie à Strasbourg le 1er février 2023 - G. Varela / 20 Minutes





Ce nouvel aménagement, transitoire dans un premier temps, sera à nouveau évalué pour rester en place. « Et comme un désordre d’un côté appelle un désordre de l’autre », image Marina Lafay, il a également été décidé un aménagement en sens inverse, de l’autre côté de la place. Une voie sur la chaussée sera aussi réservée aux vélos et aux bus et la traversée pour les piétons mieux identifiée.

Des travaux qui sont cependant « suspendus aux aléas climatiques », indique la ville, qui précise que « cela sera fait dès que possible, au plus vite ». Des travaux d’aménagement avec la promesse que « la circulation sera maintenue » pendant les deux jours de travaux nécessaires…