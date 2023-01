Un jeune homme de 16 ans résidant dans le Bas-Rhin a du être hospitalisé après une infection invasive à méningocoque de groupe B (IIMB). C’est le sixième cas lié à cette souche, « rare et jusque-là inconnue dans le Grand-Est », alerte l’Agence régionale de santé (ARS) locale dans un communiqué ce lundi 9 janvier.

« Les investigations épidémiologiques ont permis d’identifier et de traiter à titre préventif par antibiotiques les personnes ayant été en contact à risque avec ce sixième cas », écrit également l’ARS en parlant d’une épidémie dans l’agglomération strasbourgeoise. Un décès a même déjà été enregistré à cause de cette bactérie signalée depuis mi-novembre.









A l’époque, les personnes fréquentant des lieux festifs nocturnes du centre-ville de la capitale alsacienne (discothèques et bars) avaient été encouragées à surveiller les symptômes évocateurs de la maladie. Comme des maux de tête violents, une sensibilité à la lumière, une raideur de la nuque, des courbatures et de la fatigue. Mais aussi de la fièvre, des taches sous-cutanées rouges ou violacées sur le corps, des douleurs très importantes au niveau du ventre et des nausées et, ou, des vomissements… Sachant qu’une personne « peut être une porteuse saine du méningocoque B, sans en avoir les symptômes, mais peut continuer à la transmettre à d’autres personnes », explique l’ARS.

Campagne de vaccination

Depuis début décembre, une campagne de vaccination a été lancée. Au 5 janvier 2023, 151 personnes ont bénéficié d’une première dose contre le méningocoque B via le centre de vaccinations internationales du nouvel hôpital civil de Strasbourg. L’ARS du Grand-Est et Santé publique France renouvelle donc leur appel à la vaccination « aux publics fréquentant les endroits festifs nocturnes du centre-ville de Strasbourg et aux professionnels de ces lieux ». Il est possible de prendre rendez-vous via la plateforme Doctolib, au centre de vaccinations internationales à l’hôpital civil, chez son médecin traitant pour se faire prescrire le vaccin ou directement en pharmacie. Le vaccin est pris en charge.