Un plaisir qui devient une charge. Après les fêtes, le sapin de Noël n’a plus vraiment la cote. Fini le temps de l’admirer, il faut maintenant s’en débarrasser. Comment ? Les possibilités sont nombreuses : déchetterie, bennes mises à disposition à proximité selon un calendrier précis ou… tout simplement poubelle.

A Strasbourg, une start-up a ouvert une nouvelle voie depuis 2020 : elle s’occupe de tout. Green Phoenix vient chercher le conifère au domicile des particuliers ou au sein des entreprises, avant de l’envoyer au recyclage chez des spécialistes. « C’est une activité saisonnière pour nous », précise Daniel Monjaraz, l’un des cinq cofondateurs de la petite entreprise spécialisée dans le traitement des biodéchets.









« Nous avions lancé ce service rien que pour voir il y a deux ans. Ça avait plutôt bien démarré avec une cinquantaine de sapins ramassés. Puis 150 l’an dernier et là, on espère en récupérer au moins 200. C’est bien parti », poursuit l’ancien étudiant en école de commerce, qui avait rencontré ses associés en 2019 pour un concours de création d’entreprise. Avec réussite puisque le quintet avait remporté le premier prix avec son projet, avant donc de se lancer.

Jusqu’à 6 sapins par tournée à vélo

Un peu plus de trois ans plus tard, chacun a son rôle. Aurore Gerber gère davantage la partie comptabilité. Sans oublier… de pédaler ! Car la collecte de sapins, et de déchets verts tout au long de l’année, se fait à vélo attelé à une remorque qui peut en accueillir jusqu’à six par tournée. « Une fois, on en a mis 7 en les découpant », sourit celle qui est encore en études et est employée comme alternante au sein de la structure.

Ce jeudi-là, seuls deux ramassages (contre dix-sept le lendemain !), sont au programme. Les clients ont réservé leur créneau en ligne, soit 16-18 heures, soit 18-20 heures et attendent maintenant d’être débarrassés. « On leur demande juste de le sortir devant chez eux, c’est plus facile pour nous et ça évite de laisser le vélo seul dehors », explique la cycliste en prenant le départ depuis le Marché-gare où est installé Green Phoenix. « Bien sûr, si la personne ne peut pas, on va le chercher directement chez lui. Une fois, le sapin mesurait plus de 2,50 mètres, je ne sais même pas comment il était rentré dans l’appartement ! »

Une petite demi-heure de pédalage plus tard, pas de mauvaise surprise au centre opérationnel d’Electricité de Strasbourg (ES) situé à Mundolsheim. Les trois petits conifères sont devant l’entrée et chargés en quelques minutes. Place maintenant au deuxième arrêt, enfin plutôt au quart d’heure de vélo qui y mène. Cette fois, c’est un particulier, un trentenaire, qui a commandé le service. Le sapin d’environ 1,50 m patiente dans son jardinet et est lui aussi très vite évacué.

Des clients majoritairement âgés

Pourquoi avoir fait appel à la start-up ? « Car on a une voiture mais elle est trop petite et on n’a pas vu de bennes à proximité de chez nous », explique Yannick en réfutant l’idée d’un geste citoyen. Car il aurait pu le placer dans ses ordures ménagères en le coupant un peu ou même le balancer n’importe où dans la rue comme certains s’y autorisent… « Non, pour ne pas avoir à m’en occuper, j’étais prêt à payer 20 euros. »





Daniel Monjaraz devant le conteneur de sapins. Une fois plein, il sera transporté chez un spécialiste du recyclage. - T. Gagnepain

Les tarifs varient selon la taille de l’arbre : de 15 euros pour les plus petits, à 25 pour ceux jusqu’à 2,80 mètres. « Si les gens se trompent, on leur demande la somme manquante, mais ça arrive très rarement, précise Aurore Gerber. On n’a jamais eu de soucis avec des clients. » Ceux-ci seraient en majorité « des personnes âgées » à en croire Daniel Monjaraz. « Beaucoup ne peuvent pas s’occuper physiquement de leur sapin et on est là pour les aider. Il y a aussi ceux qui n’ont pas de benne près de chez eux ou ne sont pas présents au moment du ramassage. Le besoin est réel. »

A tel point que la start-up a étendu son périmètre de ramassage au nord strasbourgeois et va désormais à Neudorf, un quartier au sud du centre. Elle cherche aussi à se développer l’ensemble de ses activités dans d’autres villes « comme Metz, Nancy, Mulhouse ou Haguenau ».