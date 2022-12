Ce qui va changer au 1er janvier 2023 à Strasbourg

Qui dit nouvelle année dit nouveautés. Il y en aura plusieurs dès ce dimanche 1er janvier 2023. Au niveau national bien sûr (c’est ici que ça se passe), mais aussi à Strasbourg et alentours. 20 Minutes vous énumère les principales.

Attention à votre vignette Crit’Air !

ZFE An 2. Le déploiement de la zone à faibles émissions-mobilité (ZFE-m) continue au sein de l’Eurométropole. Après l’interdiction de circulation des véhicules Crit’Air 5 et sans vignette l’an dernier, le dispositif est élargi aux détenteurs de Crit’Air 4. En clair, toutes les voitures et utilitaires diesels immatriculés avant 2005 (2004 pour les motos, 2010 pour les poids lourds) ne sont plus les bienvenus sur le territoire des 33 communes. Ceux avec une vignette Crit’Air 5 seront même verbalisés, après une année 2022 dite pédagogique. Montant de l’amende : 68 euros pour les véhicules légers, 135 euros pour les autres. Exactement le même montant pour ceux qui oublieraient d’apposer leur sésame sur le pare-brise… En revanche, aucun contrôle automatique ne sera pratiqué avant mi-2024. Tout simplement car le système qui permettra de lire directement sur les plaques d’immatriculation n’est pas encore prêt, avait déploré en novembre la présidente de l’Eurométropole Pia Imbs.









Des demandes de dérogations sont possibles jusqu’à 24 jours dans l’année sur un site dédié. Autre exception, les entreprises possédant des utilitaires légers ont jusqu’en 2031 pour se mettre en conformité.

Du nouveau dans les poubelles jaunes

Les cartons, les boîtes de conserve, les bouteilles de lait… Jusqu’ici, il fallait souvent réfléchir un petit peu avant de mettre ses déchets dans les poubelles jaunes, dites des recyclables. À partir du 1er janvier, les consignes de tri évoluent pour les habitants de l’Eurométropole de Strasbourg. Désormais, tous les emballages et papiers sans exception seront à mettre dans le fameux contenant : bouteilles, flacons, pots, barquettes, tubes de dentifrice, films qui regroupent plusieurs produits, etc.

Cela devrait permettre « d’atteindre 65 % de valorisation des déchets produits sur l’Eurométropole, sans perdre de vue l’objectif premier de réduire nos déchets au global (441 kg par habitant en 2021), et de moitié la poubelle bleue (239 kg en 2021) », écrit l’agglomération dans un communiqué.

Une conciergerie près de la cathédrale

Depuis fin octobre, il n’y a plus de bureau de poste place du château à Strasbourg. Malgré le tollé suscité, cette agence historique a fermé. Mais des services similaires seront proposés, dès le 3 janvier, à quelques pas. Une conciergerie va ouvrir en face de l’entrée de la cathédrale, dans l’angle avec la rue Mercière. A l’intérieur de ce local, un relais postal sera donc accessible, mais pas uniquement. Des services d’entretien et de réparation (pressing, retouche, cordonnerie, voiture, vélo, téléphone) et de mise en relation avec des professionnels de l’aide à domicile seront également proposés. « De nouveaux services seront développés au fur et à mesure tels que des services de bien-être, de lien social ou encore de transport », promet la ville.

En Allemagne, ça va bouger aussi

Traverser le Rhin est une habitude pour de nombreux Strasbourgeois et Alsaciens. Question de pouvoir d’achat, notamment avec du tabac et des produits d’entretien moins onéreux. D’autres y voient parfois des véhicules moins chers. Mauvaise nouvelle en ce sens, l’aide qui était accordée pour l’achat d’une voiture hybride rechargeable n’existera plus en 2023. Elle sera accordée « uniquement pour les véhicules 100 % électrique », note le Centre européen de la consommation (Cec-Zev). Son montant sera également réduit de 6.000 à 4.500 euros pour une voiture coûtant moins de 40.000 euros (contre jusqu’à 7.000 euros de bonus écologique en France).

Autre nouveauté, cette fois pour ceux qui travaillent de l’autre côté de la frontière et possèdent donc une assurance maladie allemande. « Désormais, ils ne sortiront plus du cabinet médical avec une ordonnance papier. Elle sera directement enregistrée sur leur « Gesundheitskarte », leur carte vitale, et pourra être consultée par le pharmacien pour récupérer les médicaments », écrit le Cec-Zev.

Il faudra être patient mais ça viendra : le « Deutschlandticket » évoluera au printemps. Contre 49 euros par mois, il sera possible d’emprunter en illimité les modes de transports régionaux (trains, tram, bus et métro). Et à l’été, un nouveau label alimentaire, le « Tierhaltungslabel », sera obligatoire. Celui-ci garantira le respect du bien-être animal pour les aliments à base de viande de porc non transformée et produite outre-Rhin.

Et sinon ?

Si l’augmentation du prix du pass Navigo à Paris fait du bruit, rien de tel n’est à prévoir dans la capitale alsacienne. La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) maintient ses tarifs. Pour les abonnés d’Electricité de Strasbourg (ES), aucune hausse sensible n’est à prévoir non plus sur les factures d’électricité et de gaz. Le gouvernement l’a annoncé en septembre : le bouclier tarifaire est prolongé en 2023.

Enfin, 2023 devrait également voir l’élection d’un nouveau président à la tête de la région Grand-Est. Jean Rottner a annoncé son départ la semaine dernière et plusieurs candidats se sont déjà prononcés. A moins que l’Alsace ne redevienne une région à part entière…