Pas de panique, mais il va falloir être vigilant. L’Agence régionale de santé Grand-Est (ARS) a reçu plusieurs signalements d’infections invasives à méningocoque (IIM) chez des jeunes adultes sur Strasbourg et son agglomération. Au moins quatre cas d’IIM ont été déclarés depuis novembre chez des personnes ayant fréquenté des lieux festifs nocturnes, indique l’ARS, comme les discothèques, les bars, de l’hyper centre-ville de Strasbourg dont l’établissement le Live Club.

A ce stade, indique l’ARS dans un communiqué, elle invite les personnes fréquentant régulièrement les lieux festifs de ce quartier depuis le 18 novembre et en particulier Live Club à Strasbourg, à surveiller les symptômes évocateurs de la maladie. Et en cas de doute à appeler le 15 en urgence.

Les « signes évocateurs »

Les symptômes qui peuvent faire douter sont nombreux. Des maux de tête violents, une sensibilité à la lumière, une raideur de la nuque, des courbatures et de la fatigue. Mais aussi de la fièvre, des taches sous-cutanées rouges ou violacées sur le corps, des douleurs très importantes au niveau du ventre et des nausées et, ou, des vomissements.

Les investigations épidémiologiques ont permis d’identifier et de traiter à titre préventif les personnes ayant été en contact à risque, rassure l’ARS. Cette dernière a également sensibilisé les professionnels de santé de l’agglomération strasbourgeoise.et poursuit l’analyse de ces situations, en lien avec Santé publique France. Elle indique qu’elle « reste mobilisée sur toute autre mesure visant à interrompre les chaînes de transmission. »

Comment ça s’attrape les infections invasives à méningocoque ?

Il en existe plusieurs types. Selon l’ARS, les plus fréquents en France étant les méningocoques de groupe B, C, W et Y. Les méningocoques sont des bactéries normalement présentes dans la gorge et le nez de nombreuses personnes. Elles peuvent se transmettre par voie aérienne ou par la salive. Le méningocoque ne survit pas dans le milieu extérieur. Sa transmission est interhumaine et nécessite un contact direct, proche (moins de 1 mètre) et prolongé. Il existe des porteurs sains, qui ne développent pas de symptômes mais peuvent néanmoins transmettre la bactérie.









Le plus souvent, les méningocoques n’entraînent pas de maladies particulières, mais dans certains cas, ils peuvent provoquer des maladies très graves comme les méningites ou les septicémies. Deux symptômes doivent particulièrement alerter : une fièvre élevée mal tolérée et/ou une ou plusieurs taches rouges ou violacées d’apparition rapide sur le corps. Au moindre doute, contacter en urgence le 15.