La manifestation est prévue ce samedi. A 10 heures, les maîtres et leurs chiens se sont donné rendez-vous place de la République, à Strasbourg. Leur revendication ? « L’accès aux transports en commun doit devenir un droit pour tous les chiens de l’Eurométropole », est-il écrit sur l’affiche de l’association « Terre des chiens ».

« On a déjà lancé une pétition et maintenant, on essaye de se faire entendre car c’est la ville la plus galère pour eux. Je sais de quoi je parle, j’ai vécu à Paris, Lyon, Bourges ou Soissons, c’était beaucoup plus simple », détaille la vice-présidente Laure Souchard-Lespinas. Elle fait notamment référence aux « règles de bonne conduite » de la CTS. Dans les bus et trams strasbourgeois, « seuls les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés et les chiens d’aveugle et d’assistance sont autorisés à bord des véhicules ».









Cela constitue presque une exception dans le paysage français. Dans la capitale, ils sont tous autorisés dans les métros et trams, pas les bus, « muselés et tenus en laisse ». Le principe est le même à Nice, Montpellier ou Grenoble. Bordeaux se veut encore plus précis en excluant les « chiens de catégorie 1 et 2 », dits dangereux. Enfin, Lyon se distingue en imposant un titre payant, « Waf », à ces fameux compagnons à quatre pattes de plus de 6 kg.

Alors, pourquoi Strasbourg se distingue-t-elle des autres ? « Je m’occupe de ce dossier seulement depuis deux ans, répond à 20 Minutes le vice-président de l’Eurométropole Alain Jund. Nous aurions peut-être pu agir avant mais le Covid-19 a été un élément de perturbations. Pendant un certain temps, les vélos n’étaient par exemple plus autorisés avant de faire leur retour [sous conditions]. » Mais l’élu écologiste annonce une nouvelle qui devrait ravir les manifestants du week-end : « Nous avons un accord de principe qui permet un embarquement prochain de tous les chiens ».

« Mise en œuvre au premier trimestre 2023 »

En clair, l’exécutif a donné son feu vert. Reste maintenant à en définir les modalités. Pour ce faire, Alain Jund espère pouvoir organiser « une table ronde avant fin décembre » sur le sujet. « Ça permettra une rencontre entre les représentants de la cause animale mais aussi les usagers des transports publics et la CTS. Ça permettra de finaliser les différentes propositions avant une mise en œuvre au premier trimestre 2023. »

Ces voyages seront-ils payants ? Les chiens auront-ils le droit de monter à n’importe quelle heure et dans tous les bus ou trams ? Ceux de catégorie 1 et 2 aussi ? « Je n’ai pas de point de vue arrêté », assure l’homme à l’écharpe verte. « Simplement, qu’ils soient muselés et en laisse me semble évident pour éviter les tensions et favoriser le bien voyager ensemble. »

Une mesure qui ne devrait pas déplaire à Laure Souchard-Lespinas. « Je l’explique aussi à certains maîtres qui ne sont pas convaincus : ça permettrait de rassurer tout le monde. Aussi bien les humains que les bêtes, car on ne sait jamais comment les deux peuvent réagir. »