Il « n’en a pas cru ses yeux ». Dans la forêt, une tache, jaune et massive. Rien à voir avec ce qui passionne habituellement Cédric Schell, photographe alsacien de 25 ans, dévoué aux châteaux forts en ruine, haut perchés dans les Vosges du nord. Depuis quatre ans, il part à la recherche d’édifices perdus qu’il aime sublimer en les photographiant au tout petit matin, lorsqu’ils sont encore plongés dans la brume. « On m’appelle souvent le roi de la brume », sourit-il. Des rochers, des châteaux, des nuages, un ciel plombé, du brouillard, une belle lumière. « J’essaie vraiment de photographier des instants rares, que les gens n’ont pas l’habitude de voir », explique le chasseur d’images. Mais en cette toute fin du mois d’octobre, c’est un tout autre sujet qui a mis à l’honneur son travail de photographe semi-professionnel, et par ricochet, en lumière ces paysages alsaciens qu’il affectionne tant. Au détour d’un chemin, comme tombé du ciel, celui d’un tramway jaune, datant d’un autre temps, posé depuis longtemps près d’un étang, à l’abri des regards.

Situé « près d’un chemin, pas forcément des plus parcourus du secteur », vers « chez lui » à Wissembourg, au nord du Bas-Rhin à deux pas de la frontière allemande. Cette rencontre et la photo postée sur son compte Instagram allaient « marquer » sa jeune carrière de photographe. « Une grande histoire, un bouleversement dans ma vie car ce n’est pas tous les jours que l’on est autant médiatisé, à la télé, sur les radios et dans des journaux en France, même en Allemagne, souligne Cédric Schell. J’ai l’habitude d’être seul sur mes châteaux, proche de la nature et du jour au lendemain, on parle de moi comme si j’avais découvert le trésor de la région ! (rires) ».





Un tram dans une forêt des Vosges du Nord vu et photographié par le photographe Cédric Schell - Cédric Schell

Si d’habitude il réalise des photographies pour les offices de tourisme, des paysages d’hiver, des musées ou des endroits accessibles aux touristes, c’est cette photo insolite d’un tram dans une forêt qui a attiré l’attention, notamment celle des réseaux sociaux.

« Je n’avais jamais entendu parler ou vu une photo de ce tram. Pourtant des gens m’ont dit qu’ils étaient passés une quinzaine de fois devant. Trouver quelque chose d’aussi peu ordinaire c’est quand même génial », se réjouit Cédric Schell qui a pris ce cliché alors qu’il allait photographier un étang pour l’office de tourisme. « Parfois, il faut sortir des sentiers battus pour redécouvrir des choses comme ça, auxquelles on ne s’attend pas. » Pas caché, bien accessible, mais près d’un « chemin qui ne mène pas à grand-chose, car il n’y a pas de rocher, de point de vue », explique le photographe.

Un message « bouleversant » qui lève le voile

Partagée une première fois sur les réseaux sociaux, la photo du tram prise en pleine journée, sans brouillard donc, a rencontré tout de suite un vif et succès. Un emballement qui a suscité l’engouement des médias et permis finalement de « remonter toute l’histoire, de cette trouvaille. Enfin, c’est l’histoire du wagon qui est remontée à moi. Beaucoup de gens se demandaient pourquoi il y avait ce wagon en pleine forêt et d’autres m’ont apporté les réponses. Des anciens salariés de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), des passionnés de tram m’ont envoyé des messages. C’est un tram de 1908, retapé en wagon en 1930 pour une fin de carrière en 1960, quand Strasbourg s’est débarrassé de tous ses trams. Le tram n’était pas jaune comme ça. Il a dû être repeint après, avance le photographe. A l’origine, il était de couleur un peu ocre. »









Porté par l’intérêt à cette « découverte », Cédric Schell est donc retourné faire une série de photos, avec sa marque de fabrique cette fois, la brume, mais aussi l’aide de fumigènes. C’est alors qu’il a reçu un message « bouleversant ». « Une personne m’a raconté le fin mot de l’histoire. C’est son grand-père qui avait amené sur une remorque le tram dans la forêt, dans les années 1960. » L’e-mail rappelait qu’une partie des trams de la CTS avaient été « détruits, brûlés, mais d’autres avaient été vendus » à des particuliers. Acheter un tram, c’est ce qu’avait fait le grand-père de l’auteur du message et « comme le terrain lui appartenait, tout comme l’étang qu’il avait fait creuser pour faire du canoë, poursuit Cédric Schell, il s’en servait d’abri » pour ses fragiles embarcations. L’auteur du message rappelait se souvenir aussi « avoir joué dans la carcasse, il y a quarante ans, au chauffeur de tram… Le monde est petit, souligne Cédric Schell. C’est vraiment quelque chose d’avoir été ainsi été contacté. L’histoire est close et les réponses, que je ne pensais pas avoir, sont données. »

Pour l’heure, le wagon qui connaît peut-être « un peu trop de médiatisations » selon l’auteur de la photo, reste dans la forêt, même si un certain musée du secteur semble s’y intéresser… D’aucuns s’inquiètent aussi qu’il ne soit l’objet de quelques dégradations volontaires, en espérant que la forêt ne se referme définitivement sur ce dernier voyage dans le temps.