L’incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche, peu avant minuit. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de voiture dans un parking du centre-ville de Strasbourg, situé rue du Fossé des Tanneurs. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté qu’il y avait sept voitures en flamme, réparties sur plusieurs niveaux, indique un rapport du Service d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67). Six voitures au deuxième étage et une voiture au quatrième étage.

Au total, 33 voitures ont été impactées par le sinistre, souvent par la suie, et sept véhicules ont brûlé totalement, précisent les pompiers. Pour venir à bout du sinistre, trois lances à incendie ont été déployées. Le lieu, où étaient stationnées de nombreuses voitures, notamment de touristes, était également bien connu des squatters.

Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace, un suspect a été appréhendé, à la suite de l’exploitation des images vidéo. Le suspect serait un ancien SDF, âgé de 20 ans, « déjà connu pour des faits similaires », a indiqué une source proche du dossier à nos confrères.