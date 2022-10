« On prend une bouteille ? » La question se pose souvent autour d’une bonne table. Très peu au « Cercle des arômes », où la carte est largement réservée à la vente de vins au verre. « On a plus de 200 références à Colmar et environ 150 dans la franchise qui vient d’ouvrir à Mulhouse », annonce son fondateur Antoine Castillon.

Cet Alsacien de 28 ans est parti d’un constat lorsqu’il s’est lancé en 2017 : « Souvent, il y a assez peu de choix au restaurant ou dans les bars. Et dès qu’on veut boire un grand vin, il faut obligatoirement acheter une bouteille, ce qui peut décourager et limiter les dégustations. C’est quand même dommage de ne pas varier les plaisirs ! »

« Les gens buguent parfois quand ils voient la liste »

Dans ses établissements, l’inverse est donc proposé. Quitte parfois à noyer le client sous le choix… Comme pour les rieslings, où une vingtaine est proposée ! « Oui c’est sûr, les gens buguent parfois quand ils voient la liste », rigole le patron. « Mais on est là pour les conseiller, les aider. On a aussi mis une carte de recommandations en place, qui permet déjà de mieux se repérer. »

Les vins au verre sont proposés soit en 6 cl, soit en 12. Et il possible de demander n’importe lequel sur la carte. « Ils ont quasiment tous des bouteilles entamées. Je pense que sur les 200, 185 le sont actuellement », précise l’entrepreneur, qui utilise pour ça le système développé par « Coravin ». Soit un appareil qui permet de se servir dans une bouteille sans ôter son bouchon. Une aiguille très fine s’enfonce alors dedans « et du gaz, de l’argon, est injecté. Ça permet de conserver des vins pendant plusieurs mois », précise Antoine Castillon.









Cette « petite fontaine » participe aussi au spectacle selon lui et limite les pertes, « moins de 5 % sur l’année ». Dans sa carte, le verre le moins onéreux est proposé à 4 euros, contre 40 pour le plus cher, « un gewurztraminer sélection de Grains Nobles ». « J’en manque très souvent car il est très demandé », s’amuse le natif de Colmar, qui propose une majorité de vins alsaciens. Mais pas uniquement, « les clients aiment aussi beaucoup les vins du Rhône, du Languedoc ou de Bourgogne. Moins du Bordelais. »

Convaincu par son concept, « le vin au verre c’est l’avenir car les gens boivent moins et mieux », le presque trentenaire chercher maintenant à s’installer « à Strasbourg ». Voire loin de sa région natale. « Mais si je vais par exemple à Avignon, je vais privilégier les vins locaux. Je veux régionaliser la carte au maximum », prévoit-il déjà. Alors, il sera peut-être possible de dépasser le « N°5 Wine Bar », une référence qui propose à peu près les mêmes services à Toulouse. Avec une carte encore plus importante.