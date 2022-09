Pour cette 39e édition des journées européennes du patrimoine, la ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont prévu de mettre « l’accent sur la conciliation entre la préservation du patrimoine et la construction d’un environnement durable pour l’avenir ». Près de 90 lieux et monuments emblématiques de l’Eurométropole de Strasbourg ouvriront donc leurs portes au public ce samedi 17 et dimanche 18 septembre.

Au programme, de nombreuses rencontres, des démonstrations, des explorations à pied, à vélo ou en tram de monuments emblématiques, des musées, d’ensembles urbains, de jardins… Le tout sur le thème de l’année « Patrimoine durable ». Une programmation abondée de « manifestations participatives, interactives et ludiques, avec des visites organisées, des ateliers de découverte de savoir-faire, des échanges autour du patrimoine et de son devenir » indique la collectivité. 20 Minutes Strasbourg vous livre à cette occasion quelques idées, dans l’Eurométropole mais aussi dans ses environs. La liste est bien sûr non exhaustive !

La place du Château en réalité augmentée

Direction l’incontournable place du Château, où les visiteurs seront invités à une expérience interactive et immersive grâce à l’application de visite en réalité augmentée TAVU. Un parcours itinérant qui fera découvrir les lieux clés de cette place emblématique grâce à des anecdotes et des points historiques. Le lieu sera définitivement central ce week-end car la place accueillera également un point d’information sur le patrimoine animé par les Musées de la ville et le 5e Lieu, situé sur la place même.

Les coulisses des réserves du Pôle d’Étude et de Conservation des Musées

A journée exceptionnelle, ouverture exceptionnelle. Dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg, le nouveau Pôle d’Étude et de Conservation des Musées fera visiter les coulisses de ses réserves, avec en avant-première, des pièces uniques restaurées.

Le patrimoine aéronautique de la plaine du Rhin

Passionnés d’aviation ou simplement curieux, profitez d’une visite guidée de l’atelier Costes et Bellonte et de l’espace muséographique des Ailes historiques du Rhin. L’occasion de découvrir cet atelier qui abrite les avions et planeurs de l’association, en particulier une réplique de Dewoitine 520 à l’échelle 1. Dimanche à Entzheim, route de Strasbourg, de 10 heures à 18 heures avec des visites guidées toutes les trente minutes par groupe de 6 personnes.

Les journées du matrimoine

L’occasion de redécouvrir la ville, grâce à une visite guidée à travers l’histoire des femmes alsaciennes et strasbourgeoises. Samedi et dimanche de 10h30 à 12h15 et de 14h30 à 16h15, 6 place de la République à Strasbourg. Se présenter 5 minutes avant le début, devant la BNU.

L’Eglise Abbatiale Saint-Maurice d’Ebersmunster

Eglise du XVIIIe siècle, elle est réputée pour être la plus belle de l’Est de la France. Son Abbatiale baroque, la seule de style autrichien en Alsace, est un joyau unique en Alsace, le tout, bercé par sa magnifique clarté, les majestueux décors peints de sa voûte et de ses plafonds. Sans oublier surtout son magnifique maître-autel. Cerise sur le gâteau, dimanche à partir de 14 heures, un spécialiste de la restauration de patrimoine et de la dorure, le meilleur ouvrier de France (MOF) Pascal Meyer, fera une démonstration.

Des malles et des bagages incroyables

La plus grande collection de malles et de bagages d’Europe sera visible samedi et dimanche de 14 heures à 18 heures à Haguenau., au Musée du bagage. L’occasion de découvrir ou redécouvrir un incroyable lieu qui permet de faire un voyage dans le passé, mais aussi une démonstration des gestes du malletier.