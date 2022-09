Le musée alsacien, d’art moderne et contemporain, historique, des beaux-arts… Strasbourg compte de nombreux musées. Seraient-ils trop coûteux en période de crise ? C’est un argument avancé par la mairie écologiste, qui a décidé de fermer ses musées non plus un mais deux jours par semaine et de réduire leurs horaires d’ouverture.

« Je souhaite que nos musées restent accessibles », a nuancé la maire Jeanne Barseghian, qui a refusé d’augmenter le prix du ticket d’entrée pour les visiteurs. « Du point de vue financier (…), certaines villes le font. Nous on a un prix d’entrée à 7,5 euros, et dans certaines villes c’est le double. Mais ça n’est pas mon choix », a-t-elle ajouté.

670.000 visiteurs fréquentaient ses musées avant le Covid-19

Dans le détail, et selon un courrier de la mairie rendu public par le site du syndicat UNSA des agents de l’Eurométropole, les huit musées gérés par la ville fermeront à compter du 3 octobre soit le lundi et le mercredi, soit le mardi et le jeudi. Les horaires seront également réduits, avec une fermeture entre 13 heures et 14 heures tous les jours d’ouverture. « Quand on voit qu’il y a peu de monde, ça peut être à ces à ces moments-là que l’équipement est fermé », a expliqué l’édile.

Les musées demeureront cependant ouverts six jours sur sept lors de grandes expositions, et honoreront les rendez-vous de médiation, fixés notamment avec les établissements scolaires.

Dans un communiqué, la ville rappelle que 670.000 visiteurs fréquentaient ses musées et monuments historiques avant la crise Covid-19, mais que cette réduction des jours ouvrés concourt à la « bonne gestion des moyens publics […] dans le contexte de crise nationale et internationale affectant fortement le budget des collectivités ».

Pétition, préavis de grève, etc.

Evoquées dès la mi-août sans être confirmées, ces mesures avaient suscité des interrogations sur la politique culturelle de la ville dans les rangs des syndicats et de l’opposition municipale. Une pétition en ligne, déplorant que Strasbourg, « 7e destination touristique en France », soit « la première métropole de France à prendre une telle décision », lancée par l’ancienne maire de la ville (Agir) Fabienne Keller, et le député du Bas-Rhin, Bruno Studer (Renaissance), a recueilli près de 2.000 signatures en quelques jours.

Mercredi après-midi, la CGT Territoriaux de Strasbourg-Eurométropole a appelé les personnels à une journée de grève le samedi 17 septembre pour protester contre la mesure. « C’est une réduction du service public et de l’offre culturelle de la ville », a dénoncé Karim Hadi, représentant du syndicat, selon qui les « agents n’ont pas vraiment été consultés ». « La municipalité précédente (du socialiste Roland Ries) avait supprimé 17 postes, celle-ci gèle les départs à la retraite… Il faut arrêter cette politique », a-t-il ajouté.