Il valait mieux être dans les clous pour circuler en deux-roues jeudi en fin de matinée dans certaines rues du quartier Cronenbourg à Strasbourg. La police nationale menait une nouvelle opération anti-rodéos, à laquelle était invitée la presse. Opération de communication donc, mais pas que : « Nous sommes ici car il y a eu des signalements répétés des habitants, et aussi parce que nous avons des renseignements, des informations provenant des caméras de vidéosurveillance » détaille Laurent Tarasco, le contrôleur général et directeur départemental de la sécurité du Bas-Rhin de la police nationale.

Plus d’une trentaine d’agents de différents services étaient donc sur le coup, à la fois sur la voie publique pour effectuer des contrôles routiers ciblant les deux roues, mais aussi dans les immeubles du secteur où leurs collègues visitaient les caves. « Les motos y sont souvent cachées avant de ressortir pour les rodéos » explique le commandant de police Vincent Ehrhard.

A 76 km/h sur une trottinette électrique

Si les fouilles sont restées infructueuses, mis à part le marquage de stupéfiants par le chien renifleur dans une des caves, ou bien encore dans une voiture garée sur un parking et dont le propriétaire a pris la fuite à pied, seules quelques infractions routières ont été relevées. A noter tout de même qu’un homme a été intercepté, roulant sur une trottinette électrique à environ 76 km/h. Son véhicule a bien entendu été saisi.

Mais l’important était ailleurs pour les forces de police qui souhaitent avant tout marquer les esprits et intensifier encore les opérations anti-rodéos dans les semaines à venir. Des opérations qui ont lieu toute l’année même si « cela s’intensifie aux beaux jours » reconnaît la police. Depuis janvier, 45 personnes ont d’ailleurs été interpellées pour des rodéos urbains dans le Bas-Rhin et 75 véhicules ont été saisis. Ils seront prochainement détruits. L’objectif étant, a martelé le directeur de police, « de retirer définitivement de la circulation ces véhicules, de les neutraliser afin qu’ils ne servent pas à d’autres infractions et de protéger la population mais aussi les participants de ces rodéos ».