Un incendie est toujours en cours en milieu de journée. Il s’est déclaré, ce lundi matin dans une scierie du nord du Bas-Rhin, faisant sept blessés légers, dont six pompiers, et détruisant trois hectares de végétation (six terrains de foot), a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture.

« Les sapeurs-pompiers (…) ont été alertés (…) peu avant 8 h pour un important dégagement de fumée dans une scierie à Mothern », a indiqué dans un communiqué le service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67).

Origine non précisée

A leur arrivée, un hangar de 800 m² était déjà « totalement embrasé » et les flammes s’étaient propagées « à un deuxième hangar de 1500 m²», selon la même source.

Le personnel du site et des bâtiments limitrophes ont été évacués, selon le SDIS 67.

L’incendie « violent », dont l’origine n’a pas été précisée, s’est ensuite étendu « à un stock de palettes d’environ 3.000 m²», détruisant pour l’heure quatre bâtiments de stockage d’environ 15.000 m², selon le SDIS. Trois hectares de végétations situées au milieu des stocks de bois sont également partis en fumée, selon la préfecture du Bas-Rhin.