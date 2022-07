Visiter et profiter pleinement d’une ville touristique, mais aussi devoir fendre la foule, sous la chaleur, n’est pas toujours évident. Alors, le faire en compagnie de son chien préféré peut compliquer sérieusement la chose, d’autant plus lorsque le meilleur ami de l’Homme n’est pas forcément pas le bien venu, voire interdit, dans certains commerces, restaurants, musées, lieu de culte… Une galère pour les visiteurs et un cauchemar aussi pour l’animal, bien souvent stressé ou apeuré par la foule, la peur d’être écrasé, qui doit être tenu en laisse toute une journée. C’est partant de ce simple constat que Laetitia Lacote a imaginé PatchGuard, une garderie de chiens à la demande et à l’heure, au plus près des flux des visiteurs et animée par des gens ayant reçu des formations dans le bien-être animal.

Lancé il y a plus d’un an dans le Haut-Rhin, ce service avait également été expérimenté pendant la période du marché de Noël 2021 à Strasbourg. Située pendant près de trois mois place Hans-Jean-Arp, un lieu un peu trop à l'écart du passage des touristes, dans un local en préfabriqué un brin exigu, l’expérience avait toutefois reçu un bon accueil, mais aurait pu rencontrer un plus grand succès. Cette fois, PatchGuard, qui a reçu de nombreux prix, lauréat du Trophée petfriendly à la française 2022 dans la catégorie Tourisme, s’installe au plus près des visiteurs. Proche de l’embarcadère Batorama, sorte de bateau-mouche à l’alsacienne, au centre des flux piétons, au cœur même de l’hyper centre, au 4 rue de la Douane.

Bon pour l’animal et le tourisme

La structure s’apprête à ouvrir ses portes dès ce 11 juillet et ce jusqu’au 31 décembre, soit la fin du marché de Noël prochain. Comme Laetitia Lacote, diplômée de l’Acaced (Attestation de connaissances pour les animaux de compagnie) et forte de 40 années d’expérience auprès des chiens, deux personnes très qualifiées ont été recrutées et le lieu est adapté à cette activité. « Ils seront chouchoutés, brossés, promet Laetitia Lacote. Le local est grand, près de 100 m2 et à l’ombre, donc frais. Les chiens vont pouvoir courir, s’amuser avec les activités que nous leur proposons comme les tapis de fouilles ajoute Laetitia Lacote. On pourra aussi les promener sur les berges, tout à côté. »

Un local que peut se permettre la petite structure grâce à un loyer adapté voulu par la ville. Car la proposition de l’entrepreneuse « répond à un réel besoin touristique, commercial, et est en parfaite adéquation avec les préoccupations sur le bien-être animal », indiquait en décembre dernier Joël Steffen, adjoint à la maire en charge du commerce et du tourisme.

Concrètement, les visiteurs peuvent réserver en ligne ou se rendre directement au local de la rue de la Douane. Le tarif, qui débute à 10 euros de l’heure, est dégressif en fonction du temps de garde souhaité. Seules exigences demandées, un carnet de vaccination du chien à jour, avoir souscrit à une assurance de responsabilité civile, et autoriser le personnel de Patchguard à sortir le chien pour partir en promenade avec l’animal.