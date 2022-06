Certains ont dû être réveillés... La soirée puis nuit de dimanche à lundi a été particulièrement orageuse en Alsace, où les deux départements avaient été placés en vigilance orange.

Résultat ? Près de 4.000 éclairs recensés par l'Observatoire français des tornades et orages violents Keraunos. Dont environ 3.000 rien que pour le Bas-Rhin, où des grêlons sont tombés, à Strasbourg et ailleurs. D'après des photos publiées ici et là, certains projectiles ont peu atteindre 5 centimètres. De 21 h à 2 h du matin, les pompiers sont ainsi intervenus à 22 reprises, dixit le Service d'incendie et de secours (Sdis) du Bas-Rhin.

Un orage à caractère supercellulaire a traversé quasi tout le Bas-Rhin cette nuit !

📷 #Zehnacker 26/06/22

Une forte activité électrique et de fortes pluies avec des grêlons entre 2 à 5cm ont été révélés sur certains secteur (entre Obernai - Strasbourg)#Alsace #BasRhin #Météo67 pic.twitter.com/fMYPfqH2Xz — Lutz Sabine 🌩️⚡ (@SabineL67) June 27, 2022

Dans le Haut-Rhin, seule de la pluie se serait abbattue, ce qui a causé quelques inondations.