La Fête de la musique devrait laisser quelques traces cette nuit… Dans quel état seront les rues et places de Strasbourg mercredi matin ? La question se pose d’autant plus que de nombreux balayeurs de la ville seront en grève. Ils ont déposé un préavis qui prendra effet quelques heures plus tôt, à partir de minuit.

Pourquoi un tel mouvement ? « À la suite de la réunion entre l’intersyndicale CFDT-CGT et les balayeurs de l’Eurométropole de Strasbourg, nous avons sollicité la collectivité pour le versement d’une prime de 40 euros. La collectivité nous a répondu vendredi après-midi qu’il n’était pas question de vous verser quoi que ce soit ! L’intersyndicale a donc décidé de maintenir le préavis de grève et de s’engager avec les agent.e.s dans la lutte pour obtenir satisfaction », a expliqué l’intersyndicale dans un communiqué.

Cette demande fait écho à un précédent mouvement social : celui des éboueurs. Ils s’étaient mis en grève mi-avril afin d’obtenir une revalorisation salariale globale. Avant d’obtenir, un mois plus tard, une prime de 40 euros nets par mois. Celle que réclament les balayeurs…