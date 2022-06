La ville de Strasbourg se protège pour la Fête de la Musique

Les mesures prises par la préfecture du Bas-Rhin pour la fête de la musique à Strasbourg étaient attendues, elles sont finalement tombées ce lundi, à la veille de l’évènement. Dans un communiqué à la mi-journée, elle indique qu’un périmètre de sécurité autour de la Grande-Ile va être mis en place à compter de 16 heures mardi 21 juin et jusqu’à 2 heures mercredi.

Un périmètre et des mesures justifiées par la préfète car « la menace terroriste reste toujours élevée ». En gros, ce périmètre concerne la Grande-Ile. Pour y accéder, il y aura des points de contrôle et les agents de sécurités effectueront des inspections visuelles des sacs, éventuellement complétés par des « palpations et des visites de véhicules » précise la préfecture.

La fête de la voiture

La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur la Grande-Île, rappelle aussi la préfète. Par conséquent, ajoute cette dernière, « les seuls véhicules autorisés ne pourront accéder à la Grande Île que par le pont de Paris et le pont du Corbeau ».

Dans un communiqué, la ville indique à son tour « qu’afin de répondre aux attentes de la Préfecture » le dispositif suivant est mis en place : la circulation automobile sera interdite dans l’ensemble de la Grande-Île du mardi 21 juin à 16 heures au mercredi 22 juin à 4 heures. L’entrée et la sortie des parkings publics Gutenberg, Tanneurs, Kléber et Broglie seront interdites entre les mêmes horaires. Les résidents disposant d’un stationnement privé, ou d’un abonnement dans un parking public de la Grande-Île, ne pourront plus accéder à leur parking à partir de mardi 21 juin 16h, et ne pourront en sortir qu’à partir de 4h le lendemain.

D’autres mesures dans le périmètre de sécurité

Dans l’ensemble du périmètre, précise la préfecture, le port, le transport et l’utilisation de feux d’artifice, de pétards, d’armes réelles ou factices, quelle qu’en soit la catégorie, et de tout autre objet pouvant constituer une arme, ainsi que des contenants en verre, sont interdits. Sont également interdits les animaux dangereux, en particulier les chiens de

première et deuxième catégories. Enfin, sont également interdits, les manifestations, les cortèges et défilés sur la voie publique, dans le périmètre ainsi que sur les voies d’accès. Et au cas où vous en auriez eu l’idée, tout survol par un drone ou tout autre engin télé piloté est interdit sur toute la commune de Strasbourg.

Des bus et des trams mais…

Côté transports en commun, les trams circuleront sur l’ellipse insulaire mais ne marqueront pas l’arrêt de 16h jusqu’à 0h30 aux stations Broglie, Homme de Fer, Alt Winmärik et Langstross Grand’rue, précise la ville. Les lignes de bus L3 et L6 seront déviées et ne circuleront pas dans la Grande-Ile à partir de 18h.