Riverains, à vos marques… Préparez vos bouchons d’oreilles, pensez à garer votre voiture en dehors du centre de Strasbourg, prenez votre instrument de musique préféré ou votre platine, et descendez participer à la Fête de la musique. Même si dans la capitale alsacienne il n’y a pas de guest star pour attirer la foule, on fait plutôt dans le circuit court avec des groupes locaux, la fête ce mardi devrait être au rendez-vous, toute en simplicité et avec un programme bien fourni.

Des scènes découvertes

Plus de 300 artistes strasbourgeois en effet se produiront de 18h à 23h sur treize scènes installées sur la Grande-Ile. Avec des scènes découvertes places Gutenberg, Broglie et Saint-Thomas. Il y en a pour tous les goûts, toutes les musiques.

Hors sentiers battus, la Fête de la musique est aussi une bonne occasion de découvrir l’Orchestre universitaire de Strasbourg. Formation qui se prépare pour l’European Student Orchestra Festival le 1er juillet prochain à Toulouse. Ce dernier fera une grande répétition à l’église réformée Saint-Paul, place du Général-Eisenhower entre 20h et 21h.

Dans une tout autre ambiance, le cinéma Vox compte bien cette année encore ambiancer la rue avec de la Deep House, du hip-hop et de l’electro avec la présence du DJ BnH, de Julien B, de SBEAT et de Marie Sax dès 19h. Ou bien direction le Tigre, rue du Faubourg national. A partir de 17h, les DJ tiennent également la place avec des sets house de Zuko ou bien encore d’Holocene. Puis à 20h, on passe au rock avec Dallas Expérience puis à 22h15 avec Big Five.

Peur de la foule ?

Pour ceux qui souffrent d’agoraphobie mais aiment la musique et les technologies, direction le campus universitaire. C’est là que ça se passe. Le service de l’action culturelle de l’université de Strasbourg et l’AJAM proposent dès 11h, et jusqu’à 17 h, un voyage immersif sous casque, entre apiculture et électroacoustique avec le studio Lab’Ut. A 17h30, « Classique à Trois » (clarinette, violoncelle et piano) se pose à l’ombre des tilleuls du campus et invite à redécouvrir, entre musique de chambre et culture « geek » les œuvres de Beethoven, Brahms, Popper ou encore Poulenc. Enfin à 19h, le quatuor de percussions et voix du No Limit Orchestra revisite les musiques phares du jeu vidéo et du cinéma dans des arrangements mutants et inclassables.

La tête d’affiche cette année, c’est vous !

Sur la grande scène place Kléber, dès 17h30, un violoncelliste ukrainien ouvre les festivités avant de passer la main à Espersan (Lauréat Jeune Talent 2019), puis Zimmia et enfin Laventure, tous deux lauréats des Hopl’Awards 2021.

Un brin banal mais incontournable cette année à Strasbourg, ça sera tout simple car cette année, la guest star, c’est vous ! En effet, sur la scène « tête d’affiche », la chaîne Arte qui fête ses 30 ans organise, à partir de 20h, un karaoké géant reprenant des classiques de la chanson française, de la pop internationale, du hip-hop et du rock. De quoi chanter, danser et s’amuser toute la soirée.

Enfin, mais ce n’est pas la même musique, la préfecture du Bas-Rhin a annoncé dans un communiqué ce lundi, le retour des grands contrôles « compte tenu de la menace terroriste qui reste toujours élevée ». Aussi, un périmètre de protection, la Grande Ile, est mis en place du mardi 21 juin à 16 h au mercredi 22 juin à 2 h. Avec pour mise en bouche, l’inspection visuelle des bagages, des restrictions voire des interdictions d’accès aux voitures et bien sûr l’interdiction du transport des feux d’artifice ou même de contenant en verre…