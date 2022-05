Vous transpirez déjà à Strasbourg, Mulhouse, Colmar et dans tout le reste de l'Alsace ? Ce n’est pas fini ! Ce vendredi s’annonce encore très, très chaud dans la région. Au point que de nombreux records de température pourraient être battus.

La #chaleur s'annonce exceptionnelle ce vendredi, avec des records mensuels menacés, le + notable étant les 33,8° C à #Strasbourg-Entzheim (du 29 mai 2017). Orages très locaux à ne pas exclure jeudi (mais pas acquis). Baisse ce week-end mais toujours chaud. pic.twitter.com/4BJGgh9l4q — Météo Suivi Alsace (@msa6768) May 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Ils vont au moins tous être frôlés et certains pourraient tomber », confirme à 20 Minutes Florian Knoll. Le prévisionniste bénévole à Météo Suivi Alsace en a recensé au moins sept menacés. Deux qui datent du 29 mai 2017 : 34,1 °C à Sélestat et 33,8° à la station de Strasbourg-Entzheim. Les cinq autres remontent au 25 mai 2009 : 32,8 °C à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, 33,3 °C à Mulhouse, 34,7 °C à Colmar-Meyenheim, 30,5 °C à Geishouse et enfin 25,4 °C à la station du Markstein.

« Tout dépendra de la nébulosité, de l’épaisseur du voile nuageux », prévient encore le spécialiste.