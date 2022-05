C’est l’histoire d’un brigadier qui n’utilise son bâton que pour le théâtre. Responsable de la communication de la police nationale du Bas-Rhin (à la DDSP 67), Joël Irion est un peu le couteau suisse du commissariat. Depuis 1990, ce quinquagénaire est passé notamment par police secours à Paris, la BAC de Strasbourg où il a fait un « très court » passage, le service du Quart (l'équivalent des urgences à l'hôpital), l'accueil au 17 ou la brigade des mineurs pendant 7 ans.

Il s’éclate depuis plus d’une douzaine d’années à la communication de la DDSP67. S’il anime et informe le réseau interne de la police, répond aux multiples demandes de confirmations d’informations de la presse, il est aussi à l’initiative des opérations « boire un café avec un policier », un concept qu’il « a découvert et ramené d’un voyage au Canada ». Sans oublier ses journées pour sensibiliser les personnes âgées aux dangers des démarchages à domicile, ou les piquantes opérations de terrain où il se met en scène dans la rue devant un parterre de journalistes pour alerter les touristes sur la présence et le savoir-faire des pickpockets…

Un humour et amour de la proximité qu’il pratique et revendique également au quotidien sur les réseaux sociaux de la police, notamment sur le compte Twitter de la DDSP67 qu’il anime. On lui doit ainsi des traits d’humour aussi fréquent que des PV un samedi soir. Comme un menu spécial police pour la Saint-Valentin invitant à venir à l’hôtel de police 4 étoiles déguster un « bœuf-carotte façon IGPN », avec sa formule « All inclusive », « son velouté d’avocat (servi d’office) », « une fricassée de poulet aux amendes » et comme dessert un « A qui profiterole crime ».

« L’alsacien, un dialecte qui se prête à la comédie »

L’humour ? « Celui d’un clown même », revendique-t-il. Le soir, et même le week-end, le policier s’échappe et sévit sur les scènes des théâtres alsaciens. Il est comédien, écrivain, metteur en en scène, toujours de pièces en alsacien. « Un dialecte qui se prête à la comédie », assure Joël Irion, et qu’il défend. Ce qui lui a d’ailleurs valu d’être décoré par des associations régionales, mais aussi d’être invité à participer à des émissions locales de radio et de télévision. Et pour aller plus loin dans sa défense de la langue régionale, il a écrit un recueil d’histoires drôles en dialecte vendu à plusieurs centaines d’exemplaires

Si de prime abord, lorsqu’on le rencontre lors d’opérations de police sur le terrain, son côté gentil de la force le trahit, sur les planches, il enfile tous les costumes. Depuis 1996, du théâtre d’Haguenau à celui de Schiltigheim, il a signé plus de dix pièces de théâtre en trois actes. A ce jour, ses pièces en dialecte avoisinent les 350 représentations. Mais son « best-seller » explique-t-il, reste Au nom de la loi. Une pièce où il joue son meilleur rôle… celui d’un policier.