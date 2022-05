Voilà une nouvelle qui va faire du bien au portefeuille des Strasbourgeois. En 2018, Electricité de Strasbourg, le principal fournisseur local de gaz, avait choisi de s’extraire des tarifs régulés, entraînant une hausse des factures pour ses clients empêchés de profiter du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, comme l'a rapporté Rue 89 Strasbourg. Ce lundi, son seul concurrent sur le secteur, ekWateur, a décidé de proposer aux Strasbourgeois une offre de gaz au tarif réglementé.

Un choix mûri après une conversation entre Julien Tchernia, le cofondateur de l’entreprise, et d’un Strasbourgeois la semaine dernière. « Il m’a contacté pour expliquer la situation et faire part de son mécontentement, et il m’a convaincu ! », relate le président d’ekWateur, après avoir « fait deux-trois calculs avec [son] associé. »

Strasbourg, ville test

Il s’agit d’un revirement pour le fournisseur d’énergie présent à Strasbourg depuis 2018, qui avait dans un premier temps suivi la même ligne que son concurrent. Cette nouvelle offre, qui entrera en vigueur à partir du 1er juin 2022, ne se fera pas sans condition, précise Julien Tchernia : « Elle s’adresse uniquement aux nouveaux clients ou aux clients au moment du renouvellement de leur offre. »

Pour l’heure, Strasbourg est la seule ville concernée par le dispositif d’ekWateur. « C’est une occasion de tester. Et dans ce genre de cas, l’avantage, c’est que si un fournisseur fait une offre, les autres suivent généralement », sourit Julien Tchernia.