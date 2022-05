Développement du secteur Deux-Rives, gentrification du Neudorf, extension du tram vers Koenigshoffen et bientôt Schiltigheim… Ce n’est pas nouveau, Strasbourg s’étend. Depuis quelques années, la capitale européenne repousse ses frontières, gagnant ainsi entre 12.000 et 14.000 habitants en dix ans.

De là à faire bouger son centre de gravité ? Pendant longtemps, le centre historique a concentré l’essentiel de l’attractivité. Mais il semblerait que la foule manque parfois d’air autour de la cathédrale. Quartiers en pleine expansion, la Krutenau et NoLiStra (Nouveau Lieu de Strasbourg) attirent de plus en plus de monde. A 20 Minutes, on s’est posé la question : le centre-ville de Strasbourg ne serait-il pas, doucement mais sûrement, en train de se déplacer ?

« Une volonté des gens de trouver une alternative »

« Pas encore tout à fait, mais ça commence réellement » estime Danh-Loc Truong, patron des Domaines qui montent. Derrière le comptoir de sa cave à vins et épicerie fine, le Strasbourgeois originaire du Neudorf est aux premières loges de l’évolution du quartier NoLiStra, inauguré en 2020 : « Le magnétisme du centre-ville historique existe toujours, mais il y a une volonté des gens de trouver une alternative à la concentration des lieux publics de l’hypercentre. »

Selon lui, l’un des avantages réside notamment dans l’offre de parkings : « Ici, il y a de quoi se garer partout. Par exemple, un habitant du Neuhof mettrait vingt minutes à accéder au centre-ville. Là, on reste une alternative, les gens se garent ici et ça démagnétise le centre. »

« Cette impression que ça se développe »

Une alternative en passe de devenir un incontournable ? « Je le pense à titre personnel », lance du tac au tac Grégory Quéhé, responsable de la brasserie Roue Libre. « Déjà, le centre-ville est moins accessible, et pour y habiter c’est compliqué. »

Le Strasbourgeois observe également que « tout se passe de plus en plus en périphérie » : « Les gens qui ont 30-40 ans et qui habitent au Neudorf n’ont plus forcément envie d’aller au centre-ville. Ici, il y a de la place dans les locaux, c’est plus aéré et il n’y a pas besoin de s’entasser. Il y a vraiment cette impression que ça se développe. »

« Un centre-ville qui s’agrandit »

Pierre Bardet, directeur général des Vitrines de Strasbourg, nuance cette vision : « La ville s’agrandit mais le centre historique garde sa force avec toutes ses belles enseignes. »

Le responsable de l’association de commerçants voit plutôt « un centre-ville qui s’agrandit » : « Les nouvelles constructions attirent automatiquement des nouveaux commerces, mais tout cela est complémentaire de l’offre existante. Dans ces quartiers, mis à part le Rivétoile, il n’y a pas de locomotive de premier plan. »

De son côté, Suzanne Brolly, adjointe en charge de la « ville résiliente », indique que la municipalité souhaite « valoriser différentes centralités » : « L’idée, ce n’est pas de tout concentrer sur la Grande-Île, mais d’aller vers « une ville du quart d’heure » avec plusieurs pôles accessibles en moins de 15 minutes, sans oublier la connexion avec Kehl (Allemagne), de l’autre côté du Rhin. »