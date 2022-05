Quatre Spidermen ont été repérés en haut de la cathédrale de Strasbourg dans la nuit de lundi à mardi. C’est une témoin qui a signalé la présence de ces quatre jeunes hommes aux alentours de 0h15. Ils venaient d’escalader le monument.

Ils voulaient « juste prendre des photos »

Dans la foulée, les forces de l’ordre et le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) ont été appelés. « Ils sont redescendus eux-mêmes », a expliqué le Service d’incendie et de secours (Sdis) à 20 Minutes. Sans qu’aucun incident en particulier ne soit signalé.

D’après France Bleu Alsace, à l’origine de l’information, les quatre individus seraient âgés de 21 à 27 ans. Ils auraient expliqué leur geste par une volonté de « juste prendre des photos ». Une plainte devrait être déposée.

En 2015 déjà, un jeune homme avait déjà escaladé la cathédrale à main nue. Il s'était filmé et avait largement partagé son ascension sur les réseaux.